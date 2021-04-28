他怨「行動支付」害排隊打結！寧願直接付現　網揪關鍵：人的問題

▲原PO認為行動支付是造成排隊的原因之一。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者黃可昀／綜合報導

行動支付越來越方便，現在出門甚至可以不用帶錢包，用手機即可扣款，但真的有提高結帳效率嗎？一名網友抱怨，行動支付根本是造成排隊堵塞的元凶，常遇到前面客人結帳卡住，一看才發現是APP閃退、條碼掃不到等問題，「直接付錢很難是不是？」

原PO在PTT表示，依照他過往經驗，在超商買東西只要結帳隊伍大排長龍，一定是前面客人使用行動支付，結果扣款失敗，或是APP閃退等問題，導致店員無法順利結帳，後面的客人就全被卡在原地，他認為付現金就沒有這問題，行動支付反而帶來更多不便，「三秒解決的事你要搞三分鐘」。

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▲多數人覺得提前開好APP，結帳就很快速。（示意圖／記者李毓康攝）



多數網友指出，問題不是出在行動支付，而是客人本身效率不佳，又不提早準備好，如果改成付現金也會有同樣情形，「問題出在人吧，我都掃了就走，花不到3秒」、「人的問題，有人付錢也能在那邊找銅板找半天」、「明明就是不先開好的問題，跟行動支付有什麼關係，你沒看過三寶翻箱倒櫃找零錢嗎？」

也有人點出可能是收訊不好，或是APP設計不夠快速簡潔，「有些店家的基地台訊號很差，或是支付APP做太差」、「因為大多數行動支付介面很爛，靠回饋讓使用者黏著。」有網友建議，如果懶得帶現金出門，除了行動支付以外也可以選擇悠遊卡支付，比手機APP操作更簡單，「掃碼的都是垃圾，唯一支持感應式行動支付」、「我也覺得奇怪，台灣人為啥不愛用悠遊卡付錢啊？」