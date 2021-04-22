財政部率隊參訪　台南市智慧路邊停車計費系統BOT案

▲財政部為擴大宣導並傳承民間企業參與公共建設的成功經驗，率團前來參訪台南市智慧路邊停車計費系統BOT案。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府以「台南市智慧路邊停車計費系統BOT案」，勇奪財政部金擘獎政府機關團隊獎「特優獎」，成為近3年來唯一獲得金擘獎最高榮耀的成功案例，財政部為擴大宣導並傳承民間企業參與公共建設的成功經驗，22日率團前來參訪，藉由實地觀摩及經驗分享，汲取特優案件成功關鍵，提升公私協力促參推動成效。

台南市交通局局長王銘德表示，府城發展極早道路已成定型，且街廓面臨古蹟、遺構等問題，如何有效停車格位使用效益是市府當務之急，市長黃偉哲就任後，即提出智慧交通管理政策，運用智慧科技從時間、空間管理停車格位，將即時停車格位資訊發送給用路人，達到提高周轉率，減少尋找停車格的時間，及衍生的交通、空汙問題。

交通局長王銘德指出，台南市推動的「智慧停車計費系統」促參案件的相關招商文件、建置、營運過程皆無前例可循，藉由產官學界等方面共同研析路邊停車收費與智慧科技結合可能性，並積極進行跨機關協調，讓民間廠商得以在2020年5月底完成台南市2000席智慧停車柱建置與上線為民服務。

此外，智慧停車服務自2019年4月啟用後，在建置智慧停車柱的路段，平均周轉率成長了22.6％，且透過千份滿意度調查，獲得市民對智慧停車柱的操作、繳費方式高達89％的滿意正面評價，顯見「智慧停車計費系統」除受中央獎項肯定之外，也是受民眾的支持現代化智慧服務。

交通局長王銘德表示，「台南市智慧路邊停車計費系統BOT案」很榮幸能獲得財政部肯定，並作為第19屆金擘獎觀摩活動的模範案例，交通局也將期許未來能持續透過促參案件的推動，招攬優良民間投資人，加速提供市民更優質、更便捷的智慧交通服務。

▲財政部為擴大宣導並傳承民間企業參與公共建設的成功經驗，率團前來參訪台南市智慧路邊停車計費系統BOT案。（圖／記者林悅翻攝）