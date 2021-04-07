街口支付在全台近400間麥當勞上線！來麥當勞買新品用街口支付　美味一刻也不用等、再享最高14%回饋

▲街口支付在全台近400間麥當勞餐廳上線，享受美味更便利，一刻也不用等。（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／台北報導

有了行動支付後，購物的便利性大大提升，而根據金管會統計，台灣的電子支付使用者人數已破千萬，無論是出遊、飲食、日常消費幾乎都能暢行無阻，其中又以「街口支付」的使用人數為最多，共有超過400萬使用者，現在，街口支付正式於麥當勞全台近400家餐廳上線！不管是在餐廳櫃檯、自助點餐機、McCafé咖啡專櫃還是得來速，通通都可以使用街口支付輕鬆結帳。

▲無論是在餐廳櫃檯或是自助點餐機、McCafé咖啡專櫃還是得來速，都能使用街口支付輕鬆付款。

麥當勞絕對是每個人童年記憶中最不可缺席的一項回憶，長大之後更是無時無刻都會想走進麥當勞點份美味的漢堡＋薯條，聞到麥當勞的香氣彷彿就聞到幸福的味道，麥當勞與街口支付合作上線後，點餐、買咖啡、或是開車去得來速，只要出示QR Code掃描，幾秒就能完成結帳手續，懶得排隊沒問題，使用自助點餐機，點選想要的餐點後，選擇街口支付、出示手機掃描QR Code就能迅速付款，省去掏錢、找零、拿卡片等動作，接下來只要準備好期待的心情等待餐點到手就好，享受幸福美味，一刻都等不及！

▲麥當勞新品「雙牛起司黑堡」、「脆鷄起司黑堡」、「地中海辣鷄黑堡」。3月31日起至5月11日止限期供應。

▲升級版的OREO冰炫風有滿滿餅乾脆片，超級滿足。3月31日起至6月29日止限期供應。

麥當勞除了保有許多經典口味，更是經常推陳出新，每每推出新口味、新產品，都會在網路上引起熱議，更會引發一波接著一波的消費熱潮，麥當勞推出的漢堡新口味有「雙牛起司黑堡」、「脆鷄起司黑堡」、「地中海辣鷄黑堡」，雙牛起司黑堡以使用天然墨魚粉製成的香軟黑麵包，夾入兩片多汁100%純牛肉、三重濃郁起司、新鮮生菜，大口咬下，療癒你的身心靈；脆鷄起司黑堡則以酥脆鷄腿排搭配爽口生菜和濃郁起司，令人欲罷不能；這波新品中最吸睛的莫過於「地中海辣鷄黑堡」，使用世界名醬-羅曼斯可醬，獨一無二的香辣鮮甜滋味，與墨黑漢堡相輔相成，多層次的美味，幸福感滿滿。

此次推出三款全新漢堡的外包裝更與設計師品牌 APUJAN合作，簡約又不失創意，讓漢堡不只是漢堡，拿在手上彷彿成了萬眾矚目的焦點。被譽為麥當勞經典品項的OREO冰炫風更祭出2.0升級版本，雙倍的OREO餅乾脆片搭配香醇的奶香冰淇淋，光是用湯匙挖起來就感受到升級版的威力，大口塞進嘴裡更是幸福到說不出話。

3月31日（三）至4月27日（二）止，持「街口+」APP單筆消費滿100元以上（含），即享10%現金回饋，單筆最高30元，每人每週限回饋一次），使用指定付款方式，再享街口幣 回饋（使用「台新街口聯名卡」綁定街口＋APP付款，每日18:00~24:00 單筆消費滿100元 （含），最高享4%街口幣回饋；使用街口帳戶或連結銀行帳戶付款，筆筆享2%街口幣回饋。

馬上手刀揪親朋好友一起衝麥當勞嚐鮮新品，黑堡系列經典套餐$149，等同於選購套餐使用街口支付結帳，即享$15現金回饋，使用指定方式付款再享街口幣，超划算，趕緊在活動期間多衝麥當勞，開啟街口支付嗶一下，隨時享受幸福滋味，一刻也不用等。