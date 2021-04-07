　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

街口支付在全台近400間麥當勞上線！來麥當勞買新品用街口支付　美味一刻也不用等、再享最高14%回饋

▲▼街口支付 X 麥當勞。（圖／記者黃克翔攝）

▲街口支付在全台近400間麥當勞餐廳上線，享受美味更便利，一刻也不用等。（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／台北報導

有了行動支付後，購物的便利性大大提升，而根據金管會統計，台灣的電子支付使用者人數已破千萬，無論是出遊、飲食、日常消費幾乎都能暢行無阻，其中又以「街口支付」的使用人數為最多，共有超過400萬使用者，現在，街口支付正式於麥當勞全台近400家餐廳上線！不管是在餐廳櫃檯、自助點餐機、McCafé咖啡專櫃還是得來速，通通都可以使用街口支付輕鬆結帳。

▲▼街口支付 X 麥當勞。（圖／記者黃克翔攝）

▲無論是在餐廳櫃檯或是自助點餐機、McCafé咖啡專櫃還是得來速，都能使用街口支付輕鬆付款。

麥當勞絕對是每個人童年記憶中最不可缺席的一項回憶，長大之後更是無時無刻都會想走進麥當勞點份美味的漢堡＋薯條，聞到麥當勞的香氣彷彿就聞到幸福的味道，麥當勞與街口支付合作上線後，點餐、買咖啡、或是開車去得來速，只要出示QR Code掃描，幾秒就能完成結帳手續，懶得排隊沒問題，使用自助點餐機，點選想要的餐點後，選擇街口支付、出示手機掃描QR Code就能迅速付款，省去掏錢、找零、拿卡片等動作，接下來只要準備好期待的心情等待餐點到手就好，享受幸福美味，一刻都等不及！

▲▼街口支付 X 麥當勞。（圖／記者黃克翔攝）

▲麥當勞新品「雙牛起司黑堡」、「脆鷄起司黑堡」、「地中海辣鷄黑堡」。3月31日起至5月11日止限期供應。

▲▼街口支付 X 麥當勞。（圖／記者黃克翔攝）

▲升級版的OREO冰炫風有滿滿餅乾脆片，超級滿足。3月31日起至6月29日止限期供應。

麥當勞除了保有許多經典口味，更是經常推陳出新，每每推出新口味、新產品，都會在網路上引起熱議，更會引發一波接著一波的消費熱潮，麥當勞推出的漢堡新口味有「雙牛起司黑堡」、「脆鷄起司黑堡」、「地中海辣鷄黑堡」，雙牛起司黑堡以使用天然墨魚粉製成的香軟黑麵包，夾入兩片多汁100%純牛肉、三重濃郁起司、新鮮生菜，大口咬下，療癒你的身心靈；脆鷄起司黑堡則以酥脆鷄腿排搭配爽口生菜和濃郁起司，令人欲罷不能；這波新品中最吸睛的莫過於「地中海辣鷄黑堡」，使用世界名醬-羅曼斯可醬，獨一無二的香辣鮮甜滋味，與墨黑漢堡相輔相成，多層次的美味，幸福感滿滿。

此次推出三款全新漢堡的外包裝更與設計師品牌 APUJAN合作，簡約又不失創意，讓漢堡不只是漢堡，拿在手上彷彿成了萬眾矚目的焦點。被譽為麥當勞經典品項的OREO冰炫風更祭出2.0升級版本，雙倍的OREO餅乾脆片搭配香醇的奶香冰淇淋，光是用湯匙挖起來就感受到升級版的威力，大口塞進嘴裡更是幸福到說不出話。

3月31日（三）至4月27日（二）止，持「街口+」APP單筆消費滿100元以上（含），即享10%現金回饋，單筆最高30元，每人每週限回饋一次），使用指定付款方式，再享街口幣 回饋（使用「台新街口聯名卡」綁定街口＋APP付款，每日18:00~24:00 單筆消費滿100元 （含），最高享4%街口幣回饋；使用街口帳戶或連結銀行帳戶付款，筆筆享2%街口幣回饋。

馬上手刀揪親朋好友一起衝麥當勞嚐鮮新品，黑堡系列經典套餐$149，等同於選購套餐使用街口支付結帳，即享$15現金回饋，使用指定方式付款再享街口幣，超划算，趕緊在活動期間多衝麥當勞，開啟街口支付嗶一下，隨時享受幸福滋味，一刻也不用等。

ET快訊
高雄BMW撞分隔島！低胸妹緊抱駕駛想頂罪：不要動他，我處理
李義祥合約曝光「逾期1天罰12萬」！台鐵將求償10億↑
運安會還原出軌現場！主委曝關鍵：現場有「好幾台怪手」
「加油站長髮妹」制服下照片超辣　老闆一看下令：不准！

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

國人零售消費最愛用電支　今年1月破1200萬人使用！　

街口支付在全台近400間麥當勞上線！來麥當勞買新品用街口支付　美味一刻也不用等、再享最高14%回饋

加菲貓也能這樣變？全家集點購「祈喵熱」化身石獅、虎爺台味登場　大人全都要

SOGO復興館VIP「一週狂買3億」　精品買氣暴衝7成

年度最強檔～小米超狂米粉節多款爆品、狂撒千元現金券！電影級相機、最強5G旗艦小米11上市

HOLA、特力屋內湖店改裝千坪迎戰IKEA　用「規劃服務」做主打

【廣編】永慶房產東台灣突破60店、1千位經紀人　每22分鐘就有委託

加菲貓變媽祖太Q！全家最新集點公仔　7-11聯名ANNA SUI推限量周邊

中衛x PORTER聯名口罩3大系列7款花色　2大電商4／8中午一次開賣

炒飯名店炒進超商！加獨門參巴醬、蝦醬超濃郁　還吃得到多汁叉燒

最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

任務結束！妻捧骨灰抵台中車站 「袁淳修回家了」親友泣不成聲

說清楚F.I.R.「Faye被迫退團」真相！　阿沁挨罵素質低…妻出面護尪

台61線喜宴大圓桌地獄10連發　31秒驚悚片曝光！老司機嚇尿

男子秀「奇葩技能」解鎖手機！ 口水伸縮自如...網：是變色龍？

檢察長2天沒睡覺...跛腳忍傷奔走 俞秀端誓言：還死者、傷者公道

街口支付在全台近400間麥當勞上線！來麥當勞買新品用街口支付　美味一刻也不用等、再享最高14%回饋

加菲貓也能這樣變？全家集點購「祈喵熱」化身石獅、虎爺台味登場　大人全都要

SOGO復興館VIP「一週狂買3億」　精品買氣暴衝7成

年度最強檔～小米超狂米粉節多款爆品、狂撒千元現金券！電影級相機、最強5G旗艦小米11上市

HOLA、特力屋內湖店改裝千坪迎戰IKEA　用「規劃服務」做主打

【廣編】永慶房產東台灣突破60店、1千位經紀人　每22分鐘就有委託

加菲貓變媽祖太Q！全家最新集點公仔　7-11聯名ANNA SUI推限量周邊

中衛x PORTER聯名口罩3大系列7款花色　2大電商4／8中午一次開賣

炒飯名店炒進超商！加獨門參巴醬、蝦醬超濃郁　還吃得到多汁叉燒

【廣編】麗彤生醫強化消費者體驗　攜手甲骨文進行數位轉型

誤信網路求職廣告寄出金融卡+存摺　高雄17歲少女慘淪人頭戶

獨／貨車神秘男身分曝！李義祥畜逃逸外勞為奴　事發前工地搬廢輪胎

不怕沒電！蘋果新專利　手機自動提醒「該充電」時間

20名調查員「屍塊中徒手挖掘」50死真相！尋獲1公分關鍵證物

車道X型車輛秒分流！他讚「台茂停車場」天才設計　網共鳴：是先知

衣櫃一堆「穿不到」的衣服？6個「買衣小秘訣」讓你不再白花錢

國民黨團動員要求林佳龍「立刻下台」　費鴻泰怒嗆：你好意思站在這裡嗎

吃到飽再升級！旭集搶先吃「全台第一鮪」　會員加碼限量黑鮪魚5吃

快訊／AZ疫苗擴大接種首日「打氣有無提升？」　陳時中14:00說明

江翠北側站上7字頭　買不起？專家教你進場找4字頭好貨

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

消費熱門新聞

SOGO復興館VIP「一週狂買3億」

超狂米粉節多款爆品撒千元現金券

HOLA特力內湖店改裝千坪迎戰IKEA

炒飯名店炒進超商！最新2款銷魂炒飯

抗癌泳將池江璃花子改寫命運

口罩也有媽祖聯名款！限量一千盒

買養蔘飲送SOU‧SOU行李箱再抽旅遊金

中衛x PORTER聯名口罩　電商4/8開賣

加菲貓變媽祖太Q！全家最新集點公仔

揭密為何樂高這麼少「綠色積木」

又漲！蝦皮4/1起調整拍賣收費機制

發億金庫可愛蛻變　迪士尼造型全家喜愛

永慶房產東台灣突破60店、1千位經紀人

更多熱門

相關新聞

麥當勞點餐遭女奧客按喇叭！他暖舉氣哭對方

麥當勞點餐遭女奧客按喇叭！他暖舉氣哭對方

許多麥當勞都會提供「得來速」（Drive-Through）服務，除了免去顧客找停車位、下車的困擾，還能在最短時間內完成點餐與取餐等所有流程，為顧客帶來便利。不過，南非一名男子卻碰巧在得來速點餐時遇到一名女奧客，遭到對方狂按喇叭催促、被比中指，事後他出奇招「以德報怨」，卻令對方恨得牙癢癢。

3/26服務中斷　街口支付清明連假補償方案出爐

3/26服務中斷　街口支付清明連假補償方案出爐

麥當勞「極黑快閃店」來台！

麥當勞「極黑快閃店」來台！

搶吃麥當勞雙倍OREO冰炫風！

搶吃麥當勞雙倍OREO冰炫風！

外帶薯條老是軟掉！他曝「密技3步驟」保證香又脆

外帶薯條老是軟掉！他曝「密技3步驟」保證香又脆

關鍵字：

麥當勞街口支付行動支付新品

讀者迴響

熱門新聞

台鐵史上最慘案：新店溪橋火燒64死

第8車廂拖出卡出　工人淚燒紙錢

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

最慘第8車廂移出　李義祥4謊言奪50命

9:31第一通報案找到了！男視訊煉獄

70歲老師傅到場指點　救出最慘第8車廂

素描課拿鄧紫棋當考題！超低分作品本人看到了

小吳遭質問「太魯閣有捐錢？」　親曝低調善舉

福原愛全都失去了！友人勸復合江宏傑

江宏傑心冷「做好離婚打算」！

雨彈來了！一周3變天降溫吹冷氣

「加油站長髮妹」超辣　老闆一看：不准！

屁孩2打1痛毆醫護　往頭狂揮12拳

被抓包300萬捐款造假　網紅四度鞠躬道歉

鹿希派訪問垮臉　KID尷尬...峮峮Hold全場

更多

最夯影音

更多
最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜

最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜
殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面