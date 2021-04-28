國民黨控擴建中火減碳跳票　蔡英文反擊：我任內減煤600萬噸

▲蔡英文反擊國民黨指控。（圖／翻攝蔡英文臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

民進黨預計擴建台中火力發電廠，遭國民黨質疑犧牲台中人的健康，把減煤、減碳的承諾置之度外。對此，總統蔡英文晚間透過臉書反擊，在她任內中火減煤達600萬噸，是歷任總統最多。

國民黨28日表示，蔡政府不斷對人民保證台灣不缺電，但是卻火力全開，如今打算擴建台中火力發電廠，在保留4部老舊燃煤機組的情況下，又新增2部燃氣機組，這樣台中電廠將會擁有16部火力發電機組。

蔡英文表示，要討論台中火力發電廠，核心問題只有一個，就是減煤減空污，這樣才能達成台中市民期待空氣品質改善的願望。而在她任內，大量減少中火的燃煤使用量，就是為了減煤減空污，投入預算改善中火機組的環保設備，也是為了減煤減空污，接下來要設置燃氣機組，更是為了再進一步減少燃煤。

蔡英文透過一張折線圖向國人說明，從國民黨執政的2014年，中火用煤量達到1,839萬噸歷史高點以來，經過民進黨執政團隊的努力，2020年，中火用煤量已經下降到1,229萬噸，減幅超過600萬噸，這是中火運轉以來最大幅度的減煤。

蔡英文強調討論公共議題，應該本於事實，不應該造謠。民進黨執政團隊積極減煤增氣、落實能源轉型，是為了國人的健康和用電需求。

此外，蔡英文反問國民黨，若不要燃煤、也不要燃氣、對綠能發展有許多質疑、又解決不了核安與核廢料問題，「那你們的能源政策到底是什麼呢？」

對於國民黨的指控，蔡英文表示非常遺憾，在台灣新增本土案例、全民團結防疫的此刻，國民黨卻帶頭散播不實資訊。她也期待，中央地方合作，才是解決問題的方式，早一天燃氣，就少一天燃煤，我們都應該為了這個目標來努力。