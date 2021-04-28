　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨指盧秀燕卡燃氣機組　國民黨嗆秀下限：根本邏輯不通

▲口罩小粉牛提燈供不應求，台中市長盧秀燕表示，開放上網列印DIY。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市長盧秀燕。（資料照／記者游瓊華攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對民進黨指台中市長盧秀燕卡燃氣機組，國民黨28日表示，多數台中市民希望中火要汰舊換新，支持「增燃氣、減燃煤」，台電卻想只增不減，非要留下燃煤機組當「備用」，盧秀燕正是為了台中市民健康，希望減少燃煤空汙，因而要求台電須先拆除燃煤機組才能增建燃氣機組，民進黨竟藉此誣指盧秀燕把中火當政治籌碼，邏輯全然不通，直批綠營秀出執政黨智能下限。

對於民進黨聲稱，只要啟用燃氣機組，就能減少燃煤，國民黨質疑，在蔡政府錯誤的能源政策下，近年持續增加火力發電，台電高居「全台灣最大的碳排大戶」，台灣減碳成績更是世界倒數3。

此外，國民黨表示，中央堅持不肯接受中市府「煤電機組除役」的要求，執意留下燃煤機組「備用」，讓民眾對未來中火減少燃煤不具信心；且中火日前才在不通知、不溝通台中市府情況下，突然惡意恢復三號機組燃煤發電，如此蠻橫的中央政府，人民又如何信賴未來真能減煤？

國民黨指出，中火增加2部燃氣機組，比增加4部燃煤機組發電量還多，既然台電計畫在中火興建燃氣機組，當然要先拆除燃煤機組才能確保改善空污，否則以目前中火已有10部機組而言，增設2部新機組，只會更加危害台中人健康。

國民黨強調，盧秀燕身為台中市長，施政自然以台中民眾健康為出發點，民進黨提不出負責任的能源政策，面對缺電危機，只知全力燒煤因應，讓民眾長期用肺發電，身為執政黨不僅不對此感到羞愧，還有臉指責捍衛市民健康的地方首長，國民黨譴責民進黨政府不拆除燃媒機組，持續傷害台中市民健康。

ET快訊
羅志祥耍人當有趣　網友氣炸狂罵：以為很幽默嗎
直言「病毒傳播鏈已斷」！前台大醫欣慰喊：機師們相當了不起
羅志祥裝肖仔？　預告公布「大八卦」結果揭曉
女網紅墜樓猛鬼國宅「聚陰20年死30人」！　誘女上頂樓：下面

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

外交部：將在巴拉圭展開台灣國產疫苗臨床試驗

雲林縣牛隻完成牛結節疹疫苗注射　新研發省力型吹箭器提升效率

高嘉瑜要求降公設比反被嗆　他曝綠「派系現象」：次長都看不起她

柯文哲談松山之亂：警界士氣低落　跟警察人事升遷制度崩壞有關

民眾黨邀戰探討二二八、公投立場　台灣基進：欣然接受

要求老舊燃煤機組立刻除役　國民黨：台中人不是民進黨政治籌碼

部桃進駐華航打疫苗　蘇貞昌：請國人不要掉以輕心

民進黨指盧秀燕卡燃氣機組　國民黨嗆秀下限：根本邏輯不通

案1112到桃園4地點　賴清德提醒：相關軌跡者自主管理至5／5

王浩宇爆參選北市議員！首選挑戰王世堅　內心最掙扎「這件事」

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

遭砂石車擦撞！駕駛報案反被罰 怕影響交通駛離...警：不能移動

屁孩賣K他命被抓竟打斷警鼻骨！4友送餐遭拒「飆5字經」被壓制

動力火車神翻唱《想見你想見你想見你》　原唱自認被屌打...網：好聽到雞皮疙瘩

美國男錄下「接女友下班的樣子」 一秒看懂心情！超甜畫面被閃瞎

粉絲點《海盜》..蔡依林：我都忘了怎麼唱　「啦~啦啦啦~」等姐有一天想明白！

外交部：將在巴拉圭展開台灣國產疫苗臨床試驗

雲林縣牛隻完成牛結節疹疫苗注射　新研發省力型吹箭器提升效率

高嘉瑜要求降公設比反被嗆　他曝綠「派系現象」：次長都看不起她

柯文哲談松山之亂：警界士氣低落　跟警察人事升遷制度崩壞有關

民眾黨邀戰探討二二八、公投立場　台灣基進：欣然接受

要求老舊燃煤機組立刻除役　國民黨：台中人不是民進黨政治籌碼

部桃進駐華航打疫苗　蘇貞昌：請國人不要掉以輕心

民進黨指盧秀燕卡燃氣機組　國民黨嗆秀下限：根本邏輯不通

案1112到桃園4地點　賴清德提醒：相關軌跡者自主管理至5／5

王浩宇爆參選北市議員！首選挑戰王世堅　內心最掙扎「這件事」

神準預測3月上市櫃公司營收3.36兆　謝金河：成績單令人驚艷

國台辦旗下網站　設兩岸「5G融媒體應用實驗室」

MC姐「世上沒有我怕的事」！出國散心卻遭好友背叛　捲跨國詐騙

32歲男星提告親生父親「偽造簽名」　衰涉6億糾紛…悲慘童年遭挖出

味全龍6下趁雨拿2分　布里悍躲敗投、味全6局2比1統一

幸好讓利路修如願下班！　《創造營》化妝師曝：他在營裡真的很憂鬱

石門新亮點！結合地方「牽罟」特色　新北將闢首座地景式藝術公園

羅志祥耍人當有趣...網友氣炸　「一整排狂刷大罵」：以為很幽默嗎

徐若瑄「菸酒不離手」…愧疚寫400字長文！曝老公忍受1個月

吳念庭連10場安打！陽岱鋼後首位　西武3比2對羅德2連勝

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

政治熱門新聞

快訊／林口康橋2學生驗出抗體陽性　疫調193人全面停課

要拆蔣銅像　國防部千字文反對

公設比衝破50%！高嘉瑜要內政部檢討

快訊／松山分局長女兒任部長室秘書　徐國勇：法律就是法律

民進黨北市黨部高層兒涉毒　黨部依紀律評議裁決處分

北市108學生到過清真寺　2學生有症狀採檢結果出爐

總統府挺謝長廷「台灣核廢水排海」　趙少康：彷彿回到日殖時代

北市6間大學「96人曾去台北清真寺」

闖派出所砸電腦...警握手和解　王世堅怒轟：警局大門可以關了

快訊／「報國之路不只一條」　趙少康宣布：不參選國民黨主席

趙少康盤點6爭議事件：立刻撤換謝長廷！

林鶴明力挺謝長廷：戒嚴時第一個反核　國民黨真的很壞心

陳嘉昌提「自請處分」：任何處分都能接受

比張慶忠半分鐘還快　國務機要費除罪化「一句話」送出委員會　　

更多熱門

相關新聞

「年度環境金害獎」中油、台塑上榜

「年度環境金害獎」中油、台塑上榜

綠色公民行動聯盟依照環保署2020 年的裁罰紀錄，今（21日）公布第三屆「年度環境金害獎」的空污、水污違規大戶，共有五家企業，包含中鼎旗下的烏日焚化廠營運公司「倫鼎」，因監測數據造假遭罰2000萬，獲許多永續獎卻有26次違規的「遠東集團」，國際品牌Dell的供應商「金像電子」，及連年上榜得獎的「中油」及「台塑集團」。

不只生育率！「全球氣候變遷績效指數」台灣倒數第5

不只生育率！「全球氣候變遷績效指數」台灣倒數第5

趙少康籲盧秀燕包圍中火　綠委：他任內啟用

趙少康籲盧秀燕包圍中火　綠委：他任內啟用

中火重啟三號機組「台電工會出面捍衛」　擬號召2.7萬名會員對抗中市

中火重啟三號機組「台電工會出面捍衛」　擬號召2.7萬名會員對抗中市

挺關中火3號機　趙少康要盧秀燕率民眾包圍中火

挺關中火3號機　趙少康要盧秀燕率民眾包圍中火

關鍵字：

中火空污

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林口康橋2學生驗出抗體陽性　疫調193人全面停課

為何福原愛遭日本人咬定外遇？

富豪「4千人斬」娶AV女優3個月就暴斃

柔道童爸對質拍片舅　女醫：你為兒子做過什麼

即／MC姐留言：我走了　猛鬼國宅墜下亡

你誰啊？浪橘見牆上撞臉畫像傻住

桃園2小學生是機師家人！　2班級「停課至5／4」

困海上12天！「辣媽用母乳」救16人：每天吸10秒

快訊／羅志祥不忍了！　IG預告八點公布大八卦

郵局驚傳「營業時間改9:00-18:00」！

拉鼓鼓泳褲惹議　晏柔中IG遭出征

8+9親戚老婆越換越年輕　乖乖男嘆：賺不到這麼多錢

IKEA內湖店開幕狂吸千人排隊進場

2001年出生者免費看《玩命關頭》

17歲女吸笑氣激戰被偷拍！母親男友將影片PO網

更多

最夯影音

更多
7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回
7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面