警界出包事件簿一次看　時代力量籲：重視基層員警聲音

▲松山警分局教官楊忠蒞與衝突民眾握手互表歉意。（圖／記者張君豪攝）



記者蔡文鈴／台北報導

北市中崙派出所日前遭一群黑衣男子闖入砸壞電腦，但事後調監視器調查卻發現沒有畫面，接著還被查出所長滅證，重創警界形象。時代力量公布過去4件警界出包的狀況，要求內政部應該更加重視基層員警的聲音，找回人民對警界的信任。

中崙派出所爆發衝突事件，派出所長許書桓一開始聲稱，因停電忘記復電重啟監視器設定，所以監視器沒拍到畫面；但北市警察局長陳嘉昌27日改口表示，是許書桓將檔案格式化。

時代力量抨擊，這件事最讓人憤怒的就是警方一再撒謊。先是說「停電導致監視器沒有錄影」，又改口「不小心將檔案格式化」，最後才承認是「所長滅證」。

時代力量指出，事件發生後警方非但沒有積極偵辦，甚至還安排和砸毀警局設備的黑衣人和解，大動作在分局前召開記者會，與對方公開握手言和，簡直是千方百計替嫌犯找台階下。

時代力量認為，近期警紀出包、執法不當的問題儼然成為常態，屢屢重創警界威信；時代力量也整理先前警方執法不當的案件，如下：

一、中壢警以「陌生臉孔」為由攔查民眾

桃園市中壢分局員警4月22日於街上盤查時，以「陌生臉孔」為由攔查民眾，因警方未說明原由，民眾不願配合，被警方認定涉嫌妨害公務上銬並拘留9小時。

二、中和分局員警踹頭青少年

去年4月，中和分局員警踹青年頭部 ，調查時4位執勤員警都正好沒開啟密錄器，警車行車紀錄器則恰好拍往另一個方向，完全沒有影音紀錄。

三、警車撞到人卻遺失關鍵畫面

2018年3月，追捕疑犯警車將民眾撞成植物人，調閱警車行車紀錄器卻發現關鍵畫面消失，警方表示「因撞擊記憶卡損毀」，因此沒有撞擊畫面。

四、新北刑大爆槍枝、毒品藏天花板

今年3月，新北刑大天花板內被搜出槍枝、彈藥及毒品，相關員警表示「忘記了」，顯示證物保管情況出現大漏洞。

時代力量強調，以上荒謬的狀況都只是簡單列舉，其他樣態還包含「掉包證物」、「利用職權索賄」、「長官帶頭喝花酒」等等。而每一次事件的發生，重創的都是大多數認真執法的基層好不容易建立起的警民信任關係。

時代力量表示，警紀崩壞已經不是一天兩天，而我們感到不解的是，警政署怎能縱容類似的情況不斷發生？尤其類似案件有警界高官涉入者不在少數，警政署是管理能力不足，還是故意不處理？

時代力量強調，這次松山分局的狀況不會只是個案，內政部應該要用更嚴正的態度來面對警紀敗壞、高層粉飾太平的問題，而不是最後針對涉案者記兩大過免職就了事。

時代力量呼籲內政部，應該更加重視基層員警的聲音，他們在執勤期間究竟遭遇哪些困難、看見哪些弊病，都該讓他們有充分的管道能夠表達，才有機會將鬆脫的螺絲一顆顆拴緊，找回人民對警界的信任。