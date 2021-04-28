比張慶忠半分鐘還快　國務機要費除罪化「一句話」送出委員會　

▲立法院財政委員會審查《會計法》條文修正草案，朝野立委爆發肢體衝突。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院財政委員會28日審查《會計法》條文修正草案，因事涉國務機要費除罪化，朝野爆發衝突拉扯，財政委員會召委、民進黨立委郭國文在混亂中宣布「直接送出委員會」。時代力量黨團稍後即以前國民黨立委張慶忠僅花半分鐘宣布將黑箱《服貿協議》送院會存查為例表示，這是一個非常粗暴的立法程序，呼籲執政黨懸崖勒馬，別讓這種粗暴程序的個案式修法，一再傷害台灣的法治精神。

立法院財政委員會28日再度審查民進黨立委蔡易餘等人所提《會計法》第99條之1條文修正草案，因觸及國務機要費除罪化議題，遭國民黨批評是為前總統陳水扁脫罪。由於朝野爆發衝突拉扯，郭國文在混亂中表示，《會計法》第99條之1條文修正草案「直接送出委員會」，隨即宣布散會。

對此，時代力量黨團重申，支持案件當事人，在司法程序上，爭取自己的清白，但反對透過「個案式修法」、「溯及既往」地為繫屬中的刑事案件解套，這樣的修法不僅無法彰顯司法正義，更是徹底踐踏法治。

時代力量黨團指出，更糟蹋立法程序的，是今天上午在民進黨與國民黨兩大黨大吵一架之後，郭國文隨即宣布《會計法》第99條之1修正草案「送出財政委員會」並宣布散會。

▲國民黨團抗議郭國文將修正草案送出委員會。（圖／記者屠惠剛攝）



時代力量黨團說明，委員會審理法案須宣讀條文，向來是各委員會的議事慣例，但今天上午郭國文在沒有宣讀條文、沒有條文審議的討論及紀錄下，就這樣宣布送出委員會，「這是一個非常粗暴的立法程序」。

時代力量黨團提及，2014年3月17日，時任國民黨籍召委張慶忠僅花30秒，宣布將黑箱《服貿協議》送院會存查；2016年10月25日，民進黨籍召委陳瑩一片混亂中通過《勞動基準法》初審，送出衛環委員會，宣稱花了16分鐘，因為有宣讀條文。此外，還有2017年4月26日，民進黨籍召委邱議瑩在混亂中進行宣讀條文後，花費20分鐘將《前瞻基礎建設特別條例》草案送出經濟委員會。

時代力量黨團表示，上述爭議中，兩次跟修法相關的爭議事件，都有宣讀條文，但不論是今日上午的財政委員會、4月15日的財政委員會，都沒有依照議事程序慣例宣讀條文，更是粗暴。

時代力量黨團批評，如此粗暴地議事程序，會記載於歷史的軌跡之中，時力黨團再次呼籲執政黨務必懸崖勒馬，別讓這種粗暴程序的個案式修法，一再傷害台灣的法治精神。

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