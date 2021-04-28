松山分局中崙派出所「黑畫面」疑遭滅證　北檢密訊正副所長

▲松山分局長林志誠已因中崙所監視畫面遭刪除案遭拔官。（資料照／記者張君豪攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市政府警察局松山分局中崙派出所，日前發生黑衣人闖入叫囂、毀壞電腦螢幕案，爆發派出所內監視畫面遭人為刪除，正副所長許書桓、顏敏森被依滅證罪嫌函送法辦，台北地檢署承辦檢察官28日剛收案，下午立即密訊許、顏2人，釐清監視器檔案操作流程後，將2人請回，對相關偵辦動作，北檢均不證實、不表示意見。

臉書社團「靠北警察」日前有匿名檢舉，指4月16日凌晨有大批黑衣人闖進入北市松山警分局中崙派出所，追打一名該分局楊姓教官，其中有男子咆哮甚至砸毀公務用電腦螢幕，事後警方並未依法究辦伸張公權力引發民眾疑慮。

當時松山警分局長林志誠在22日2度親上火線說明，案發前剛好遇到停電，所內監視器沒有錄到影像，不料在台北市議員質詢時，案情大逆轉，警方改口表示，是所長刪除監視器畫面，已還原監視器影像並將所長法辦，引發譁然。

松山分局為了滅火，除了陸續將涉嫌鬧事的10名黑衣人，分依毀損公物等罪嫌送辦，「承認自己刪除監視影像」的中崙所長許書桓、疏縱人犯未究辦的副所長顏敏森也被依滅證等罪嫌函送台北地檢署，據了解，北檢28日上午收到公文後立即分偵字案，承辦檢察官下午首先密訊許、顏，釐清監視器畫面檔案匯出操作過程。

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