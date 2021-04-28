高嘉瑜要求降公設比反被嗆　他曝綠「派系現象」：次長都看不起她

▲高嘉瑜質詢花敬群。（圖／翻攝立法院直播）



記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜28日於立院內政委員會質詢，針對國內建案公設灌水現象，要求內政部檢討，結果卻遭內政部次長花敬群反譏，「不要去買就好了」、「妳不坐電梯妳不爬樓梯嗎？」對此，資深媒體人羅友志在臉書為高嘉瑜抱屈。

高嘉瑜在質詢時針對「實坪制」做詢問，她指出，中國、香港等都要取消公設計價，走向實坪制，人家都在檢討改善，台灣還不檢討，質疑問題出在哪裡？花敬群回應，所謂的實坪制就是台灣自己在講的，全世界各國有不同的登記制度，都可以接受，但高嘉瑜講的實坪制，他不是很清楚。

高嘉瑜說，去年質詢就提到公設灌水，「你（指花敬群）當時說公設是活生生長在那」，難道都要消費者買單？花敬群回應，「妳不坐電梯妳不爬樓梯嗎？」

高嘉瑜接著說，「你不是要檢討灌水現象？」花敬群再解釋，「不是正在檢討了嗎？」少部分公設有爭議，需要合理檢討，但不要一竿子打翻一船人。

高嘉瑜還說，現在一堆公設都衝破35%，內湖甚至出現52%的高公設，要內政部檢討公設爭議。花敬群則回應，「消費者不要去買就好了」；高怒嗆，消費者有時候是被逼著買，花表示，「哪有這種事，房子那麼多！」

對於花敬群詢答的態度，羅友志在臉書感嘆，「連次長都那麽看不起她，民進黨裡面真的派系大小眼真的夠嚴重了」。

許多網友也留言，「越傲慢官升的越高！上行下效跟主子看齊」、「渾蛋政務官！你有什麼資格嗆立委！」、「當官前說居住正義，當官後說不買就好，典型雙標！」、「不錯喔 講話很有狗官的樣子」、「花教授講幹話還蠻好笑的」。