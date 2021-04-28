　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

房價1000萬公設佔500萬　花敬群：不要去買就好！房子這麼多

記者徐政璿／台北報導

國內建案公設比動輒超過3成以上，引發外界爭論。民進黨立委高嘉瑜28日在立法院內政委員會質詢時表示，有雙北建案用1000萬元買房子，其中竟有500萬元是在買公設。內政部次長花敬群認為，那是非常特殊的案例，並表示，「消費者不要去買就好」。

▲▼高嘉瑜質詢花敬群。（圖／翻攝立法院直播）

▲高嘉瑜質詢花敬群。（圖／翻攝立法院直播）

立法院內政委員會今（28日）邀徐國勇、內政部次長花敬群、營建署長吳欣修列席，專題報告「建築物公設合理化、透明化及建物登記簿謄本、實價登錄系統揭露事項配合改善作為」，並備詢。

高嘉瑜在質詢時針對「實坪制」做詢問，她指出，中國、香港等都要取消公設計價，走向實坪制，人家都在檢討改善，台灣還不檢討，質疑問題出在哪裡？花敬群回應，所謂的實坪制就是台灣自己在講的，全世界各國有不同的登記制度，都可以接受，但高嘉瑜講的實坪制，他不是很清楚。

高嘉瑜則解釋，實坪制就是民眾花多少錢，買的面積就是實際居住的面積，全世界都是這樣，只有台灣不是這樣，認為只有台灣的公設，是民眾要花錢買，並問「不然哪個國家是公設要花錢買？」

花敬群則說，沒有一個國家的房屋公共設施是不要錢的，「絕對沒有！」他並表示，各國都是把室內面積跟外部環境包裝在一起計價，「你去問日本人、美國人、法國人都一樣，沒有一個國家是（實坪制）。」

高嘉瑜反擊說，「你講的跟世界趨勢都不一樣」。花敬群則說，「不，是妳把世界趨勢扭曲了。」高嘉瑜又回說，「是我扭曲，還是你跟世界是平行時空？」

高嘉瑜指出，事實上98年監委就糾正內政部關於房屋虛坪灌水的議題，導致民眾花大錢買公設，應該針對這部份檢討，這件事從98年到現在，內政部的放任有疏失。

高嘉瑜說，她去年質詢就提到公設灌水，「你（指花敬群）當時說公設是活生生長在那」，難道都要消費者買單？花敬群回應，「妳不坐電梯妳不爬樓梯嗎？」

高嘉瑜接著說，「你不是要檢討灌水現象？」花敬群再解釋，「不是正在檢討了嗎？」少部分公設有爭議，需要合理檢討，但不要一竿子打翻一船人。

針對高嘉瑜質疑內政部放水，花敬群則說，制度要合理化，讓大家用合理的方式去蓋房子，不能都怪罪內政部放水，這樣是很片面的扭曲，地方政府也要擔負一定責任，大家一起來改。

ET快訊
快訊／鋒面南移中部要開始下了　雨彈「2地區」雨最大
AV女優參加富豪老公葬禮　穿喪服「嘴角上揚」詭笑影片曝
快訊／申成祿確診新冠肺炎！車銀優、李昇基受影響
快訊／《Mouse》女星猝逝！家中身亡被發現　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／蔡英文領養「樂樂」被控耍特權　消防署修嚴認養條件原因曝

快訊／國民黨團前4組監視器　立法院下午火速拆除

賴士葆：陳水扁國務機要費案若除罪　不排除提告法務部瀆職

江啟臣轟蔡英文「荒謬劣行」：攻擊核四卻漠視核災廢水

林錫耀：民進黨員有年輕化傾向　女性選民要積極開發

再出狂言！謝坤宏對趙少康吟七步詩：2024當選後要「行王道、止殺戮」

林錫耀：民進黨20-29歲支持度27％居冠　國民黨10％墊底

趙少康飆完中常會　江啟臣送深藍色KMT制服：上街頭一起穿

蔡英文推特回應安倍晉三：5顆鳳梨不夠吃台灣會再送過去

柯文哲不滿民眾黨邀戰基進黨卻沒人要去　逼問謝立功「乾脆我去？」

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

遭砂石車擦撞！駕駛報案反被罰 怕影響交通駛離...警：不能移動

屁孩賣K他命被抓竟打斷警鼻骨！4友送餐遭拒「飆5字經」被壓制

美國男錄下「接女友下班的樣子」 一秒看懂心情！超甜畫面被閃瞎

動力火車神翻唱《想見你想見你想見你》　原唱自認被屌打...網：好聽到雞皮疙瘩

7歲柔道弟遭摔27次恐成植物人！　爸曝求償金額：至少八位數以上

幕後／蔡英文領養「樂樂」被控耍特權　消防署修嚴認養條件原因曝

快訊／國民黨團前4組監視器　立法院下午火速拆除

賴士葆：陳水扁國務機要費案若除罪　不排除提告法務部瀆職

江啟臣轟蔡英文「荒謬劣行」：攻擊核四卻漠視核災廢水

林錫耀：民進黨員有年輕化傾向　女性選民要積極開發

再出狂言！謝坤宏對趙少康吟七步詩：2024當選後要「行王道、止殺戮」

林錫耀：民進黨20-29歲支持度27％居冠　國民黨10％墊底

趙少康飆完中常會　江啟臣送深藍色KMT制服：上街頭一起穿

蔡英文推特回應安倍晉三：5顆鳳梨不夠吃台灣會再送過去

柯文哲不滿民眾黨邀戰基進黨卻沒人要去　逼問謝立功「乾脆我去？」

曼赤肯搭掃地機器人巡視客廳　「中途被丟包」秒淡定舔毛裝沒事

走路多久到捷運站算近　「我家12分鐘，遠！」過來人崩潰曝極限

半夜外送遇「饅頭臉惡煞」攔車！　箱子被霸占他心軟：擼了1小時

楊家維開轟、施子謙5局好投　獅二軍4比1勝猿

曾暗指Angelababy是小三　黃曉明前任被問「跟她和解沒？」回答被讚：很得體

《山河令》龔俊武打戲「用命拼」：我是18線演員

兄弟再傳傷兵　王勝偉重返一軍首戰就先發

輝瑞有望年底推出口服藥！輕症不必再住院　專家：遊戲規則改變了

徐千祥／【女師遭警盤查上銬】又是績效制度惹的禍

日月光首季EPS 1.99元寫史上單季第三　單季毛利率18.4%創新高

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

政治熱門新聞

快訊／林口康橋2學生驗出抗體陽性　疫調193人全面停課

要拆蔣銅像　國防部千字文反對

公設比衝破50%！高嘉瑜要內政部檢討

快訊／松山分局長女兒任部長室秘書　徐國勇：法律就是法律

民進黨北市黨部高層兒涉毒　黨部依紀律評議裁決處分

北市108學生到過清真寺　2學生有症狀採檢結果出爐

總統府挺謝長廷「台灣核廢水排海」　趙少康：彷彿回到日殖時代

北市6間大學「96人曾去台北清真寺」

闖派出所砸電腦...警握手和解　王世堅怒轟：警局大門可以關了

趙少康盤點6爭議事件：立刻撤換謝長廷！

林鶴明力挺謝長廷：戒嚴時第一個反核　國民黨真的很壞心

快訊／「報國之路不只一條」　趙少康宣布：不參選國民黨主席

陳嘉昌提「自請處分」：任何處分都能接受

比張慶忠半分鐘還快　國務機要費除罪化「一句話」送出委員會　　

更多熱門

相關新聞

公設比衝破50%！高嘉瑜要內政部檢討

公設比衝破50%！高嘉瑜要內政部檢討

國內建案公設比動輒超過3成以上，引發外界爭論。民進黨立委高嘉瑜28日在立法院內政委員會質詢時表示，現在一堆公設都衝破35%，內湖甚至出現52%的高公設，要內政部檢討公設爭議；不過，內政部次長花敬群緩頰，有公設其實很正常，只是少部分需要檢討，「沒有機電、電梯，妳上樓用飛的嗎？」

快訊／公設比、虛坪過高！內政部管定了

快訊／公設比、虛坪過高！內政部管定了

彰化蓋社宅　首座中央投入12.5億

彰化蓋社宅　首座中央投入12.5億

全台綠建築9255件　年省半座石門水庫水量

全台綠建築9255件　年省半座石門水庫水量

無聲掛斷！惡搞119電話一天竟有3千通

無聲掛斷！惡搞119電話一天竟有3千通

關鍵字：

公設比內政部高嘉瑜花敬群

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林口康橋2學生驗出抗體陽性　疫調193人全面停課

為何福原愛遭日本人咬定外遇？

富豪「4千人斬」娶AV女優3個月就暴斃

柔道童爸對質拍片舅　女醫：你為兒子做過什麼

你誰啊？浪橘見牆上撞臉畫像傻住

桃園2小學生是機師家人！　2班級「停課至5／4」

郵局驚傳「營業時間改9:00-18:00」！

8+9親戚老婆越換越年輕　乖乖男嘆：賺不到這麼多錢

IKEA內湖店開幕狂吸千人排隊進場

17歲女吸笑氣激戰被偷拍！母親男友將影片PO網

爸曝「曾與錄影舅對質」：他講的我沒辦法接受

2001年出生者免費看《玩命關頭》

小學營養午餐被偷吃！工作人員開蓋夾菜

1個10元、3粒50　納豆結帳愣：我搞錯什麼

拉鼓鼓泳褲惹議　晏柔中IG遭出征

更多

最夯影音

更多
7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回
7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面