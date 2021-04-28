房價1000萬公設佔500萬　花敬群：不要去買就好！房子這麼多

記者徐政璿／台北報導

國內建案公設比動輒超過3成以上，引發外界爭論。民進黨立委高嘉瑜28日在立法院內政委員會質詢時表示，有雙北建案用1000萬元買房子，其中竟有500萬元是在買公設。內政部次長花敬群認為，那是非常特殊的案例，並表示，「消費者不要去買就好」。

▲高嘉瑜質詢花敬群。（圖／翻攝立法院直播）

立法院內政委員會今（28日）邀徐國勇、內政部次長花敬群、營建署長吳欣修列席，專題報告「建築物公設合理化、透明化及建物登記簿謄本、實價登錄系統揭露事項配合改善作為」，並備詢。

高嘉瑜在質詢時針對「實坪制」做詢問，她指出，中國、香港等都要取消公設計價，走向實坪制，人家都在檢討改善，台灣還不檢討，質疑問題出在哪裡？花敬群回應，所謂的實坪制就是台灣自己在講的，全世界各國有不同的登記制度，都可以接受，但高嘉瑜講的實坪制，他不是很清楚。

高嘉瑜則解釋，實坪制就是民眾花多少錢，買的面積就是實際居住的面積，全世界都是這樣，只有台灣不是這樣，認為只有台灣的公設，是民眾要花錢買，並問「不然哪個國家是公設要花錢買？」

花敬群則說，沒有一個國家的房屋公共設施是不要錢的，「絕對沒有！」他並表示，各國都是把室內面積跟外部環境包裝在一起計價，「你去問日本人、美國人、法國人都一樣，沒有一個國家是（實坪制）。」

高嘉瑜反擊說，「你講的跟世界趨勢都不一樣」。花敬群則說，「不，是妳把世界趨勢扭曲了。」高嘉瑜又回說，「是我扭曲，還是你跟世界是平行時空？」

高嘉瑜指出，事實上98年監委就糾正內政部關於房屋虛坪灌水的議題，導致民眾花大錢買公設，應該針對這部份檢討，這件事從98年到現在，內政部的放任有疏失。

高嘉瑜說，她去年質詢就提到公設灌水，「你（指花敬群）當時說公設是活生生長在那」，難道都要消費者買單？花敬群回應，「妳不坐電梯妳不爬樓梯嗎？」

高嘉瑜接著說，「你不是要檢討灌水現象？」花敬群再解釋，「不是正在檢討了嗎？」少部分公設有爭議，需要合理檢討，但不要一竿子打翻一船人。

針對高嘉瑜質疑內政部放水，花敬群則說，制度要合理化，讓大家用合理的方式去蓋房子，不能都怪罪內政部放水，這樣是很片面的扭曲，地方政府也要擔負一定責任，大家一起來改。