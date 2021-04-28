快訊／返台備詢核廢水　外交部：謝長廷不會以任何方式出席

▲駐日代表謝長廷。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

日本2年後擬將福島核廢水稀釋排入海中，國民黨團要求駐日代表謝長廷29日回台報告。對此，外交部次長曹立傑28日表示，外交部確實有接到外交及國防委員會的開會通知，但謝長廷不會以任何方式出席備詢。

日本政府日前決定2年後將福島核廢水排放入海後，謝長廷事後卻在臉書發文替日本緩頰，引發政壇爭議。

立法院外交及國防委員會召委、國民黨立委廖婉汝29日將邀請外交部長吳釗燮、謝長廷、原能會主委謝曉星、經濟部次長、台電公司、衛福部次長、海委會副主委、農委會副主委等人以「台日外交關係之發展與未來展望」為題提出報告，並備質詢。

立法院外交及國防委員會28日邀請邀請僑委會委員長童振源、曹立傑、經濟部次長陳正祺、中華民國對外貿易發展協會以「鏈結海外僑台商與台灣共同發展策略」為題提出報告，並備質詢。

過程中，民進黨立委劉建國質詢時詢問，謝長廷29日是否會回台備詢，或者以任何方式進行詢答。對此，曹立傑回應，外交部國會室確實有接到外交及國防委員會的開會通知，不過因為牽涉到疫情的關係，所有人員必須接受14天的隔離，因此謝長廷並不會回台備詢，當天也不會以任何方式進行詢答。

▼外交部次長曹立傑指駐日代表謝長廷不會以任何方式進行詢答。（圖／記者屠惠剛攝）

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