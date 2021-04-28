快訊／費鴻泰要求拆監視器　林志嘉：發函來，我們立刻派人拆除

▲費鴻泰要求拆除黨團辦公室前的監視器，林志嘉回應，來函就立刻派人拆除。（圖／翻攝自國會頻道）

記者楊蕓／台北報導

立法院近日汰換安裝603支監視器，國民黨團指控，黨團辦公室前被多裝2支附設錄音、遠端監控、人臉辨識功能的監視器，痛批立法院進行政治偵防。國民黨立委費鴻泰28日質詢時要求將國民黨團前的監視器拆掉，立法院秘書長林志嘉回應，「你們發函來，我們就立刻派人拆除。」

立法院司法及法制委員會28日邀請立法院秘書長、內政部警政署署長列席就「國會以安全之名廣設錄音影監控系統及警察近期多起執法爭議事件侵害人權」進行專題報告。

林志嘉說明，本次共汰換安裝603支監視器，其中557支為既有安裝數量，設點不變，另分別於院長官邸、新店典藏館、住宿會館地下車道、研究會館、黨團辦公室外廊、警察勤務所等場地的公共區域加裝46支。立法院理解委員的疑慮，基於公共安全和治安維護考量所新增攝影機，「若各界仍有疑慮，將再行評估是否安裝。」

林志嘉強調，台灣是民主國家，立法院為國家最高民主殿堂，絕不容許侵犯人權、政治偵防相關行為，此外，新攝影機只用於錄影，「並未規劃也未購買錄音、遠端監控及傳輸功能，本院使用系統亦不支援攝影機的人臉偵測功能。」

對於部分黨團對攝影機汰換有疑義，林志嘉說明，可以切結不安裝，立法院都會尊重黨團及委員的意見。立法院長游錫堃於4月23日院會裁示，調查釐清相關疑義，並向各黨團報告說明，在妥善處理之前，國會安全監控系統工程暫停施作。

民進黨立委劉世芳質詢時詢問，監視器在什麼情況下會復工，林志嘉說明，會盡到溝通責任，預計週四、週五一一向各黨團報告，「在每個黨團都沒意見的狀況下才會恢復工作。」