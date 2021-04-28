立法院加裝46支監視器地點曝光　林志嘉：所有黨團都同意才會復工

▲國民黨團質疑加裝監視器是為「政治攻防」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院爆出在各黨團安裝監視器，遭國民黨團質疑進行政治偵防，立法院長游錫堃日前表示，在妥善處理前，相關工程都暫停。對此，立法院秘書長林志嘉28日表示，本次共汰換安裝603支監視器，其中557支為既有安裝數量，設點不變，另加裝46支的地點分別是院長官邸、新店典藏館、住宿會館地下車道、研究會館、黨團辦公室外廊、警察勤務所等場地。

立法院司法及法制委員會28日邀請立法院秘書長、內政部警政署署長列席就「國會以安全之名廣設錄音影監控系統及警察近期多起執法爭議事件侵害人權」進行專題報告。

林志嘉強調，新攝影機只有錄影功能，並無錄音、臉部辨識、遠端監控及傳輸功能，但基於維安考量，避免換裝期間錄影漏失，汰換採新、舊攝影機併存，待安裝測試完成後，即會將舊攝影機拆除。

對於監視器是否復工，立法院秘書長林志嘉28日也表示，預計本週四、週五一一向各黨團報告，在每個黨團都沒意見的狀況下才會恢復工作。

▲立法院秘書長林志嘉。（圖／記者屠惠剛攝）

對於部分黨團對攝影機汰換有疑義，林志嘉說明，可以切結不安裝，立法院都會尊重黨團及委員的意見。立法院長游錫堃於4月23日院會裁示，調查釐清相關疑義，並向各黨團報告說明，在妥善處理之前，國會安全監控系統工程暫停施作。

民進黨立委劉世芳質詢時詢問，監視器在什麼情況下會復工，林志嘉說明，會盡到溝通責任，預計週四、週五一一向各黨團報告，「在每個黨團都沒意見的狀況下才會恢復工作。」