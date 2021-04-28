再出狂言！謝坤宏對趙少康吟七步詩：2024當選後要「行王道、止殺戮」





▲中常委謝坤宏對趙少康吟詩，送9字箴言。（圖／記者林敬旻攝）



記者羅婉庭／台北報導

中廣董事長趙少康28日赴國民黨中常會專題演講，會中提及國民黨內鬥內行石更激動拍桌。演講結束後，進入雙方QA交流階段，繼上週說出「國父孫中山已得道成仙」的中常委謝坤宏再出奇言，送趙少康9字箴言「行王道、佈德政、止殺戮。」

趙少康多次公開批評中常會不具民意基礎、中常委到大陸做生意，收受對岸的好處，讓國民黨顏面盡失，如今受邀到國民黨中常會正面對決，備受矚目。

謝坤宏上週三於中常會上稱國父孫中山已成仙，法號「偉慈真君」，不僅遭國民黨黨團總召費鴻泰批白目，趙少康也揶揄「中常委邀我28日到中常會是要去登壇作法嗎？」

如今謝坤宏於趙少康「和平、奮鬥、救台灣」演講結束後再次爭取發言機會，一開口就念起《七步詩》，他看著講稿慢速念完「煮豆燃豆萁， 豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急」，並自嘲「今天聽完我們趙董事長來登國民壇、作救民法的良方妙法，相信趙少康的真法已經真正披露出民進黨的腐敗」。

謝坤宏說，他剛聽完趙少康救台灣、救兩岸、救世界的真法，展現的就是國父孫中山的「再造中華」，展現的就是「少康中興」的精神和魄力；孫中山是以博愛精神，傳承世界和平、傳承兩岸共合，中華民族全世界華人是一家親，我們共同的使命，是要完成世界大同跟天下為公的目標。

最後，謝坤宏送給趙少康9字箴言，表示趙少康很有可能就是2024的總統，那天到來的時候，希望趙少康「行王道、佈德政、止殺戮。」

▲中廣董事長趙少康赴國民黨進行演講。（圖／記者林敬旻攝）