趙少康飆完中常會　江啟臣送深藍色KMT制服：上街頭一起穿





▲中廣董事長趙少康赴國民黨進行演講，黨主席江啟臣贈送衣服。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

中廣董座趙少康多次公開挑戰國民黨中常會，直批其迂腐又不具民意基礎，因此，中常委邀請他至中常會「正面對決」，雙方敲定於28日進行專題演講。趙少康除了就黨主席以及中常委制度提出改革方針，也宣布不爭取參選黨主席，會後黨主席江啟臣拿出一件深藍色的國民黨「制服」，表示未來上街頭一起穿。

江啟臣於趙少康在趙少康演講及完畢QA交流結束後，贈與趙少康一件深藍色的KMT紀念短袖T恤，正面印有「R.O.C. Forever」即中華民國國旗，江啟臣說，上街頭宣講時一起穿，以示感謝趙少康赴中常會演講，提出忠肯建言與改革方針。





▲中廣董事長趙少康赴國民黨進行演講，獲贈國民黨衣服一件。（圖／記者林敬旻攝）

趙少康於專題演講時指出，國民黨「左怕民進黨、右怕共產黨」，不敢得罪民進黨，也不敢站出來聲援香港，老、少支持者都失去，他呼籲黨中央應大聲說出自己是「親美和中」。

針對黨內長期內鬥的陋習，趙少康更拍桌批評，國民黨如今落得如此地步，還要搞省級分化，國民黨團結都不一定會贏，不團結一定會輸，2018就是因為團結，九合一大選才會贏，2016、2020都不團結，就全軍覆沒。他重申，國民黨務必痛定思痛徹底改革。

此外，就制度面，趙少康提出「在野專職，執政總統兼主席」原則；在中常委方面，則可以參考民進黨方式，建議人數以15加減2名，並改成區域選舉，將全台分成7個區，選出7名中常委。

▲中廣董事長趙少康赴國民黨進行演講。（圖／記者林敬旻攝）