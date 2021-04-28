影／趙少康中常會拍桌批藍營內鬥　江啟臣坦言沉重：慎重看待

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記者羅婉庭／台北報導

中廣董座趙少康28日赴中常會專題演講，他除了批評國民黨墨守成規、不接地氣，內鬥內行、外鬥外行更不是秘密，也針對黨主席及中常委制度提出改革建言。對此，黨主席江啟臣回應趙少康，他會審慎看待趙少康提出的所有建議。

江啟臣回應趙少康的演講，表示內容非常精彩，卻也非常的沈重，把台灣的問題、困難及風險全部提出，也針對國民黨的處境、內部問題點出，他表示，證明接觸、溝通可以避免資訊落差的誤解。





▲中廣董事長趙少康赴國民黨進行演講。（圖／記者林敬旻攝）

江啟臣說，趙少康今天以黨員身份進到中常會，也就他多年身為媒體人所觀察的國內外局勢分析，也提供不少國民黨很多箴言、建言，江啟臣也承諾會慎重看待這些建議。

江啟臣表示，或許很多人有不同見解與看法，但如今所有人坐在這裡聆聽彼此的建議，是非常難能可貴的，未來在國民黨重返執政的道路上，黨內還有很多需要借重趙少康的地方，期盼趙協助國民黨，也將邀請趙少康一起上街頭，宣講828兩大公投。

江啟臣在趙少康演講及完畢QA交流結束後，贈與趙少康一件深藍色的KMT紀念短T，表示將來上街頭宣講時一起穿。





▲中廣董事長趙少康赴國民黨進行演講，黨主席江啟臣贈送衣服。（圖／記者林敬旻攝）

