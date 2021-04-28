　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／趙少康中常會拍桌批藍營內鬥　江啟臣坦言沉重：慎重看待

記者羅婉庭／台北報導

中廣董座趙少康28日赴中常會專題演講，他除了批評國民黨墨守成規、不接地氣，內鬥內行、外鬥外行更不是秘密，也針對黨主席及中常委制度提出改革建言。對此，黨主席江啟臣回應趙少康，他會審慎看待趙少康提出的所有建議。

江啟臣回應趙少康的演講，表示內容非常精彩，卻也非常的沈重，把台灣的問題、困難及風險全部提出，也針對國民黨的處境、內部問題點出，他表示，證明接觸、溝通可以避免資訊落差的誤解。

▲中廣董事長趙少康赴國民黨進行演講。（圖／記者林敬旻攝）

▲中廣董事長趙少康赴國民黨進行演講。（圖／記者林敬旻攝）

江啟臣說，趙少康今天以黨員身份進到中常會，也就他多年身為媒體人所觀察的國內外局勢分析，也提供不少國民黨很多箴言、建言，江啟臣也承諾會慎重看待這些建議。

江啟臣表示，或許很多人有不同見解與看法，但如今所有人坐在這裡聆聽彼此的建議，是非常難能可貴的，未來在國民黨重返執政的道路上，黨內還有很多需要借重趙少康的地方，期盼趙協助國民黨，也將邀請趙少康一起上街頭，宣講828兩大公投。

江啟臣在趙少康演講及完畢QA交流結束後，贈與趙少康一件深藍色的KMT紀念短T，表示將來上街頭宣講時一起穿。

▲中廣董事長趙少康赴國民黨進行演講，主席江啟臣贈送衣服。（圖／記者林敬旻攝）

▲中廣董事長趙少康赴國民黨進行演講，獲贈國民黨衣服一件。（圖／記者林敬旻攝）

▲中廣董事長趙少康赴國民黨進行演講，黨主席江啟臣贈送衣服。（圖／記者林敬旻攝）

ET快訊
快訊／鋒面南移中部要開始下了　雨彈「2地區」雨最大
AV女優參加富豪老公葬禮　穿喪服「嘴角上揚」詭笑影片曝
快訊／申成祿確診新冠肺炎！車銀優、李昇基受影響
快訊／《Mouse》女星猝逝！家中身亡被發現　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／蔡英文領養「樂樂」被控耍特權　消防署修嚴認養條件原因曝

快訊／國民黨團前4組監視器　立法院下午火速拆除

賴士葆：陳水扁國務機要費案若除罪　不排除提告法務部瀆職

江啟臣轟蔡英文「荒謬劣行」：攻擊核四卻漠視核災廢水

林錫耀：民進黨員有年輕化傾向　女性選民要積極開發

再出狂言！謝坤宏對趙少康吟七步詩：2024當選後要「行王道、止殺戮」

林錫耀：民進黨20-29歲支持度27％居冠　國民黨10％墊底

趙少康飆完中常會　江啟臣送深藍色KMT制服：上街頭一起穿

蔡英文推特回應安倍晉三：5顆鳳梨不夠吃台灣會再送過去

柯文哲不滿民眾黨邀戰基進黨卻沒人要去　逼問謝立功「乾脆我去？」

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

遭砂石車擦撞！駕駛報案反被罰 怕影響交通駛離...警：不能移動

屁孩賣K他命被抓竟打斷警鼻骨！4友送餐遭拒「飆5字經」被壓制

美國男錄下「接女友下班的樣子」 一秒看懂心情！超甜畫面被閃瞎

動力火車神翻唱《想見你想見你想見你》　原唱自認被屌打...網：好聽到雞皮疙瘩

7歲柔道弟遭摔27次恐成植物人！　爸曝求償金額：至少八位數以上

幕後／蔡英文領養「樂樂」被控耍特權　消防署修嚴認養條件原因曝

快訊／國民黨團前4組監視器　立法院下午火速拆除

賴士葆：陳水扁國務機要費案若除罪　不排除提告法務部瀆職

江啟臣轟蔡英文「荒謬劣行」：攻擊核四卻漠視核災廢水

林錫耀：民進黨員有年輕化傾向　女性選民要積極開發

再出狂言！謝坤宏對趙少康吟七步詩：2024當選後要「行王道、止殺戮」

林錫耀：民進黨20-29歲支持度27％居冠　國民黨10％墊底

趙少康飆完中常會　江啟臣送深藍色KMT制服：上街頭一起穿

蔡英文推特回應安倍晉三：5顆鳳梨不夠吃台灣會再送過去

柯文哲不滿民眾黨邀戰基進黨卻沒人要去　逼問謝立功「乾脆我去？」

曼赤肯搭掃地機器人巡視客廳　「中途被丟包」秒淡定舔毛裝沒事

走路多久到捷運站算近　「我家12分鐘，遠！」過來人崩潰曝極限

半夜外送遇「饅頭臉惡煞」攔車！　箱子被霸占他心軟：擼了1小時

楊家維開轟、施子謙5局好投　獅二軍4比1勝猿

曾暗指Angelababy是小三　黃曉明前任被問「跟她和解沒？」回答被讚：很得體

《山河令》龔俊武打戲「用命拼」：我是18線演員

兄弟再傳傷兵　王勝偉重返一軍首戰就先發

輝瑞有望年底推出口服藥！輕症不必再住院　專家：遊戲規則改變了

徐千祥／【女師遭警盤查上銬】又是績效制度惹的禍

日月光首季EPS 1.99元寫史上單季第三　單季毛利率18.4%創新高

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

政治熱門新聞

快訊／林口康橋2學生驗出抗體陽性　疫調193人全面停課

要拆蔣銅像　國防部千字文反對

公設比衝破50%！高嘉瑜要內政部檢討

快訊／松山分局長女兒任部長室秘書　徐國勇：法律就是法律

民進黨北市黨部高層兒涉毒　黨部依紀律評議裁決處分

北市108學生到過清真寺　2學生有症狀採檢結果出爐

總統府挺謝長廷「台灣核廢水排海」　趙少康：彷彿回到日殖時代

北市6間大學「96人曾去台北清真寺」

闖派出所砸電腦...警握手和解　王世堅怒轟：警局大門可以關了

趙少康盤點6爭議事件：立刻撤換謝長廷！

林鶴明力挺謝長廷：戒嚴時第一個反核　國民黨真的很壞心

快訊／「報國之路不只一條」　趙少康宣布：不參選國民黨主席

陳嘉昌提「自請處分」：任何處分都能接受

比張慶忠半分鐘還快　國務機要費除罪化「一句話」送出委員會　　

更多熱門

相關新聞

挺韓人馬等穿雲箭　趙少康曝：韓國瑜電話中稱「還在考慮」

挺韓人馬等穿雲箭　趙少康曝：韓國瑜電話中稱「還在考慮」

中廣董座趙少康28日赴中常會專題演講，以開場即開門見山表明放棄參選黨主席，外界推斷，高雄前市長韓國瑜就在等趙少康這句話。對此，趙少康會後透露，他兩、三週前才聯繫韓國瑜，韓也確實還在考慮。趙少康認為，韓國瑜參選機率是一半一半。

黨產條例全合憲　趙少康：這些大法官怎麼教學生？

黨產條例全合憲　趙少康：這些大法官怎麼教學生？

趙少康主張中美等距　批國民黨都不做難怪被扣帽

趙少康主張中美等距　批國民黨都不做難怪被扣帽

快訊／「報國之路不只一條」　趙少康宣布：不參選國民黨主席

快訊／「報國之路不只一條」　趙少康宣布：不參選國民黨主席

LIVE／趙少康決戰中常會 提議「黨主席在野專職、執政總統兼任」

LIVE／趙少康決戰中常會 提議「黨主席在野專職、執政總統兼任」

關鍵字：

趙少康

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林口康橋2學生驗出抗體陽性　疫調193人全面停課

為何福原愛遭日本人咬定外遇？

富豪「4千人斬」娶AV女優3個月就暴斃

柔道童爸對質拍片舅　女醫：你為兒子做過什麼

你誰啊？浪橘見牆上撞臉畫像傻住

桃園2小學生是機師家人！　2班級「停課至5／4」

郵局驚傳「營業時間改9:00-18:00」！

8+9親戚老婆越換越年輕　乖乖男嘆：賺不到這麼多錢

IKEA內湖店開幕狂吸千人排隊進場

17歲女吸笑氣激戰被偷拍！母親男友將影片PO網

爸曝「曾與錄影舅對質」：他講的我沒辦法接受

2001年出生者免費看《玩命關頭》

小學營養午餐被偷吃！工作人員開蓋夾菜

1個10元、3粒50　納豆結帳愣：我搞錯什麼

拉鼓鼓泳褲惹議　晏柔中IG遭出征

更多

最夯影音

更多
7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回
7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面