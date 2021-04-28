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紅火案逆轉無罪　辜仲諒聲明：勿以訛傳訛、回歸及尊重司法判斷

▲棒協理事長辜仲諒 。（圖／記者屠惠剛）

▲辜仲諒獲判無罪。（圖／記者屠惠剛）


記者吳銘峯／台北報導

棒球協會理事長、前中信金控副董事長辜仲諒所涉犯的紅火案，在纏訟15年後，於高院28日的更二審中，首度獲判無罪。辜仲諒透過委任律師葉建廷發表聲明，強調本案乃因各法院見解不同所致，經過最高法院作出判斷後，目前爭議已經解決，也希望外界「不再以訛傳訛，使本件爭議能回歸及尊重司法判斷。」

以下為辜仲諒聲明全文：

紅火案高院更二審判決辜仲諒先生聲明

針對臺灣高等法院於今﹙28﹚日所宣示的紅火案判決結果，謹代理辜仲諒先生聲明如下：

1、首先非常感謝臺灣高等法院合議庭的法官仔細調查及審理這件十分複雜的案件，並於詳細查證後，確認辜先生等三位被告並沒有犯罪，而還被告等人一個清白。
2、辜先生深信包括他自己及涉案的同仁都沒有做過任何傷害中國信託的違法行為，這也是當初辜先生勇於返台投案的初衷。
3、過往超過10年以上的纏訟，有部分因素是因審檢辯各方的法律見解不同所導致。現最高法院已釐清該等法律適用的爭議，臺灣高等法院也是依據這種見解作成無罪判決，深切期盼這種爭議不需要再持續下去。
4、紅火案涉及結構債等衍生性金融商品交易與公司併購等複雜的商業知識，並非一般人所容易理解的，且過往因許多外行而負面的報導造成外界許多不必要的誤解，致使辜先生等被告必須屢屢費力在法庭中一再說明。期待外界不再以訛傳訛，使本件爭議能回歸及尊重司法判斷。

辜仲諒選任辯護人：葉建廷　律師 110年4月28日

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