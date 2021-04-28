人倫悲劇！治療罹癌次子欠債與妻口角　放火燒死長子

▲徐姓男子在家縱火，卻不慎燒死兒子。（圖／記者吳銘峯攝）



記者吳銘峯／台北報導

新北市中和區徐姓男子，因次子罹癌而向友人借款，但次子仍敵不過病魔。徐男為了償債，酒後向妻子表示，想要以房子抵押借款還錢，而與妻子發生爭執。徐男憤而放火燒屋，卻不幸燒死長子，被依照「家暴殺人罪」提起公訴。一審將他判刑13年，案經上訴，高院28日駁回上訴，維持13年的刑度，可上訴。

據了解，現年60歲的徐男平時以木工為生，與擔任清潔工的妻子同住在中和區連城路某公寓5樓。而本案發生在2020年2月間，案發前幾年，2夫妻的次子罹患癌症，當時徐男向友人借了大筆金錢，用來支付醫療、喪葬費，而案發前幾天，友人又開始催討債務。

案發當晚，徐男喝酒後返家，提起友人催債的事情，徐男與妻子商量，想將房子拿去抵押，貸款償債，但卻遭妻子拒絕，兩人發生激烈爭吵。徐男氣不過，憤而以打火機點燃陽台雜物，引燃大火，徐男、妻子立即逃離，但2人的長子來不及逃生，氣管大量吸入碳粒造成熱窒息致呼吸衰竭死亡。事發後檢警逮捕徐男，並依照「家暴殺人罪」提起公訴，並具體求刑15年。

法院審理時，徐男雖坦承犯行，但辯稱自己受酒精影響而衝動犯案，他也非常後悔自己的行為。一審法院認為他確實因酒精影響而衝動犯案，並非確實想燒死自己兒子，認為檢方求刑過重，一審判刑13年。案經上訴，高院二審於28日宣判，駁回上訴，維持13年的刑度。可上訴。徐男還押時，記者詢問他是否覺得判太重，他不願多回應，隨即步上囚車。