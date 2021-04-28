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中信紅火案更二審無罪理由　高院：辜仲諒無背信、炒股意圖

▲▼台灣高等法院刑事庭發言人黃玉婷法官，說明辜仲諒無罪理由。（圖／記者吳銘峯攝）

▲台灣高等法院刑事庭發言人黃玉婷法官，說明辜仲諒無罪理由。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

棒球協會理事長、前中信金控副董事長辜仲諒所涉犯的紅火案，在纏訟15年後，於高院28日的更二審中，首度獲判無罪。更二審無罪理由中指出，雖然客觀上有檢察官起訴的私下出售結構債給紅火公司、影響兆豐金股價的事實，但調查後，認為辜仲諒本人並無背信、炒股的意圖，所以才會改判無罪。

本案發生於2004年二次金改期間，時任中信金副董事長的辜仲諒，指示公司前財務長張明田、前法務長鄧彥敦、前財務副總林祥曦等人，由子公司中信銀香港分行發行5億美元的次順位債券，陸續買入股權型結構債，其中包含兆豐金股票約44萬張，讓中信金順利入主兆豐金。但中信金入主兆豐金後，辜仲諒在常務董事會未批示下，逕行將這批結構債賣給海外紙上公司Red Fire（紅火公司）。張明田等人再由紅火公司贖回公司債，操縱兆豐金控股價，從中獲利新台幣10億元。當時特偵組對辜仲諒等人依違反《證券交易法》間接操縱股價等罪及《銀行法》背信罪，提起公訴。

檢方起訴事實龐雜，部分事實陸續獲判無罪確定，最後更二審僅處理辜仲諒涉犯銀行背信、證交背信、非常規交易、洗錢、向金控子公司交易對象收受不當利益、相對委託、間接操縱股價、內線交易等部分。亦即更二審僅處理2大犯罪事實，前部分為辜仲諒等人私下由紅火公司買下結構債部分，後部分為中信金轉投資大量買進兆豐金股票而影響股價部分。

其中前部分中，更二審認為，確實辜仲諒等人將結構債出售予紅火公司，係屬違反內控規範及法令規定之違背任務行為，但高院認為，但「紅火公司與中信銀行或中信金控屬不同法人，中信銀行以當時公平市價將系爭結構債出售予紅火公司後，紅火公司因贖回系爭結構債而發生之差額獲利，難認有何法律依據可認為仍應歸屬於中信銀行或中信金控。」所以更二審認為出售結構債給紅火公司，符合市場公平交易行為，辜仲諒等人行為並無背信犯意，此部分無罪。

至於後部分中，更二審也認為中信金控因轉投資而大量買進兆豐金控股票，確有影響兆豐金控股價之情事。但更二審也認為「中信金控大量買進兆豐金控股票，既係基於轉投資購股之正當事由，且無何等變態交易事實，其交易價格乃係以市場真實供需所形成，自難遽認辜仲諒主觀上具有『利用股價落差圖謀不法利益」或「誘使或誤導一般投資大眾』之意圖。」最後更二審也認為辜仲諒此部分並無操縱股價的犯意，因此改判無罪。

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