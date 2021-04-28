快訊／中信紅火案纏訟15年大逆轉　辜仲諒更二審改判無罪

▲辜仲諒。（圖／記者張克銘攝）

記者吳銘峯／台北報導

棒球協會理事長、前中信金控副董事長辜仲諒所涉犯的紅火案，一審遭重判9年、二審加重為9年8月，但更一審則輕判3年6月。案經撤銷發回，高等法院28日更二審宣判。更二審改判決辜仲諒等3名被告無罪。可上訴。

本案發生於2004年二次金改期間，中信金入股兆豐金。時任中信金副董事長的辜仲諒，指示公司前財務長張明田、前法務長鄧彥敦、前財務副總林祥曦等人，由子公司中信銀香港分行發行5億美元的次順位債券，其中3.9億美元買入股權型結構債，並利用建立結構債避險部位之名義，2005年底到2006年初，陸續買進兆豐金股票約44萬張，佔已發行股份總數3.97％，中信金順利入主兆豐金。

中信金入主兆豐金完成後，向金管會申報中信金及子公司當時所投資持有兆豐金控之股票數，辜仲諒在常務董事會未批示下，逕行將這批結構債由海外紙上公司Red Fire（紅火公司）買走。張明田等人再由紅火公司贖回公司債，操縱兆豐金控股價，從中獲利新台幣10億元。當時特偵組對辜仲諒等人依違反《證券交易法》間接操縱股價等罪及《銀行法》背信罪，提起公訴。

辜仲諒一審遭判刑9年、二審加重改判9年8月。至於3名老臣，一審分別判刑8年到7年2月，二審也被加重為8年6月到7年6月不等。3年前的更一審，因《刑事妥速審判法》關係，辜仲諒獲得輕判3年6月，另外張明田判刑4年、林祥曦判刑2年，鄧彥敦更獲判無罪。但最高法院仍於2019年11月間撤銷更一審判決，將辜仲諒等人有罪部分發回高院更二審。

