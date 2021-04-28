　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

陳砥柱／【柔道童遭摔腦死】除了教練刑責也要改掉競技團體陋習

近日，台中發生一起學柔道的7歲孩童遭柔道教練重摔二十多次導致腦死，全程還被幼童親屬在旁側錄下來的不幸事件。目前檢警依《刑法》傷害致人於重傷罪移送並聲請羈押教練，法院也核准羈押這名教練，同時各界開始討論此名在場親屬是否違反保證人地位，而涉犯不作為的傷害罪，目前較一致的看法是，家長同意幼童參加柔道課程不會是一種阻卻違法的事由，畢竟腦死這個結果遠遠超出一般人對於幼兒競技教學想像的合理風險。

在這類令人悲憤事件發生的當下，許多民眾期望藉由司法來釐清案情，並對加害者施以嚴刑懲處，但不論是職業法官、國民法官、陪審團員，或未來可能出現的其他審判制度，到時候在做出判決時需要面對的困難點，還是在於：如何以有限的客觀證據去推論出，實際上只有神才能知道的主觀意圖。

例如，要怎麼由影片及證詞中，確信教練在多次故意重摔學童時，已預見到這樣摔下去可能會造成幼童受到重傷？有沒有其他證據能佐證，這名教練長期以來皆採取此種過當的教學方式，甚至也明瞭這種過當的教學方式，足以妨害幼童身心健全或發育？又或者，要怎麼從證據上得知，教練在上課前對於幼童當日或平日的健康狀況有初步了解？教練有沒有遵守所屬運動團體規範的安全指導原則？所屬的運動團體有盡力規範教練的安全指導守則嗎？以上這些能幫助做出罪刑判斷的直接與間接證據，都還有賴於檢警及法院，在有限的時間與資源內偕同努力蒐集與拼湊。

有一則日本神戶的近似案例，是一名柔道教練因為其放在冰箱中的食物被兩名初級柔道學員吃掉了，而以學習柔道之名卻對學員施以過當指導之實，進而導致學員脊柱骨折受到重傷。此名教練被神戶當地法院判處兩年徒刑及三年緩刑。 先不論日本與我國的法律差異，以最有可能適用的我國《刑法》傷害致重傷罪來討論台中這名柔道教練需要面對的刑度，現行的規定是三年以上、十年以下有期徒刑。假設教練是初犯、沒有前科、犯後態度良好，且所屬競技團體確實長年存在著吃苦當吃補的文化等等因素，無論是由職業法官或國民法官來裁判，都不會出現一個刑度高於日本近似案例很多的結果。

很多人對這樣的判決結果相當不滿意，認為這位教練毀了一個7歲孩子的餘生，所判的刑度卻可能只有兩、三年，感嘆司法不彰。然而，我們應該靜下來想想，今天會發生這種悲傷事件，絕對有其長年累積的結構性因素：教練有沒有遵守所屬競技團體的安全指導規範？所屬競技團體是否有盡到教育、協助及監督所屬成員的義務？另外，除了以《刑法》懲戒教練個人外，是否還能藉由《民法》或其他相關法律的究責，有效促進所屬競技團體的改善？甚至，能否藉由一併檢討更上層有監督義務的行政機關之行政責任，以有效避免將來類似的不幸再發生呢？這些問題絕對是你我必須共同思考的。

好文推薦

陳砥柱／下班繞路吃鹹粥出車禍也算職災

陳砥柱／智商法院重在解決商業紛爭非虛有其表

陳砥柱／【約定利率上限修法】借款仍須小心複利大魔王

▲陳砥柱●陳砥柱，因對法制新聞有興趣而進修並通過律師考試，從工程師轉為執業律師，於電子公司的法務智權部門服務，也曾是公益性質的台北市政府廉政透明委員會委員。以上言論不代表本報立場。

ET快訊
快訊／台大驚傳「有學生染疫」！　校方回應了
快訊／林口康橋2學生驗出抗體陽性！　侯友宜：即日停課
板橋紅衣男隨機嗆殺小學生！　「再笑，就拿刀殺了你們」
許效舜痛哭「NO媽是大家的媽媽」來不及道別：我會陪NONO很
雨一直下旱情有解？　水利署曝全台水庫進帳水量
湖口私娼寮密室曝光！誘騙年輕妹賣淫　首腦「傑克哥」慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

葉文凌／【柔道童遭摔腦死】強身先顧安全　降低運動健身風險

柔道童母護錄影舅：一個女人怎顧2孩子　父求償千萬！計算方式曝

7歲柔道童腦壓下降可望保命　昏迷指數3仍靠呼吸器維生

柔道童爸曝「曾與錄影舅對質」…痛苦搖頭：他講的話我沒辦法接受

7歲柔道弟恐成植物人！爸曝求償金額「律師在算了」：至少八位數

柔道腦死童「單親媽」首現身！淚求幫舅平反：他將孩子視為己出

陳砥柱／【柔道童遭摔腦死】除了教練刑責也要改掉競技團體陋習

葉文凌／【柔道童遭摔腦死】強身先顧安全　降低運動健身風險

高宏銘／【女師遭警盤查上銬】中壢盤查事件，真的很蠢？

蘇南／「李義祥條款」──過失致死修法加重可判10年

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

遭砂石車擦撞！駕駛報案反被罰 怕影響交通駛離...警：不能移動

屁孩賣K他命被抓竟打斷警鼻骨！4友送餐遭拒「飆5字經」被壓制

美國男錄下「接女友下班的樣子」 一秒看懂心情！超甜畫面被閃瞎

動力火車神翻唱《想見你想見你想見你》　原唱自認被屌打...網：好聽到雞皮疙瘩

7歲柔道弟遭摔27次恐成植物人！　爸曝求償金額：至少八位數以上

陳砥柱／【柔道童遭摔腦死】除了教練刑責也要改掉競技團體陋習

葉文凌／【柔道童遭摔腦死】強身先顧安全　降低運動健身風險

高宏銘／【女師遭警盤查上銬】中壢盤查事件，真的很蠢？

蘇南／「李義祥條款」──過失致死修法加重可判10年

搬入新家「前屋主卻送4尊佛」　她抖：怎麼辦？　內行4招化解

LIVE／林口康橋國際學校「2學生抗體陽性」　陳時中最新說明

LIVE／台股高低震盪逾百點　【股市維大利】14:00即時解盤

權值股疲弱！高低震盪逾百點　台股小跌28點收17567點

布雷克遭遇布里悍　運彩開盤看好統一勝味全

快訊／台大驚傳「有學生染疫」！校方：以指揮中心公告為準

福原愛「傷了江宏傑自尊」日媒戳破斬婚主因！婚後3真實狀況壓垮她

三星李健熙12兆遺產稅破紀錄！捐2萬多件國寶止血...5年分6期繳款

【廣編】純日系美少女RPG龍與少女交響曲即將登陸台灣

威廉王子爆怒火！永遠無法原諒梅根　全因「她對凱特做的事」

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

法律熱門新聞

混摻棉籽油　富味鄉二審判賠1550萬

陳砥柱／柔道童遭摔腦死相關刑責

高宏銘／中壢盤查事件真的很蠢？

吳景欽／警察不法臨檢有法自保嗎

蘇南／李義祥條款──過失致死修法加重

葉文凌／男童練柔道遭摔腦死談起

5男關一起　牢房竟變炮房

蔡正傑／不孝會喪失繼承權嗎

告訴6月期限　法界：過了就GG

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

雷皓明／侵占錢財檢方可自行起訴

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

過失毀損罪　檢方：刑法不處罰

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

更多熱門

相關新聞

紅火案更二審無罪　法院公布理由

紅火案更二審無罪　法院公布理由

棒球協會理事長、前中信金控副董事長辜仲諒所涉犯的紅火案，在纏訟15年後，於高院28日的更二審中，首度獲判無罪。更二審無罪理由中指出，雖然客觀上有檢察官起訴的私下出售結構債給紅火公司、影響兆豐金股價的事實，但調查後，認為辜仲諒本人並無背信、炒股的意圖，所以才會改判無罪。

柔道童遭重摔腦死！律師曝「8位數求償」：剛好而已

柔道童遭重摔腦死！律師曝「8位數求償」：剛好而已

放火燒死長子　男遭判刑13年

放火燒死長子　男遭判刑13年

即／紅火案更二審　辜仲諒改無罪

即／紅火案更二審　辜仲諒改無罪

柔道童父求償八位數　這1項破千萬

柔道童父求償八位數　這1項破千萬

關鍵字：

法律司改人權陳砥柱柔道競技腦死過失致重傷罪

讀者迴響

熱門新聞

柔道童爸對質拍片舅　女醫：你為兒子做過什麼

你誰啊？浪橘見牆上撞臉畫像傻住

為何福原愛遭日本人咬定外遇？

富豪「4千人斬」娶AV女優3個月就暴斃

桃園2小學生是機師家人！　2班級「停課至5／4」

8+9親戚老婆越換越年輕　乖乖男嘆：賺不到這麼多錢

17歲女吸笑氣激戰被偷拍！母親男友將影片PO網

爸曝「曾與錄影舅對質」：他講的我沒辦法接受

1個10元、3粒50　納豆結帳愣：我搞錯什麼

郵局驚傳「營業時間改9:00-18:00」！

小學營養午餐被偷吃！工作人員開蓋夾菜

2001年出生者免費看《玩命關頭》

女友奶奶都人間蒸發　家屬控孤僻啃老男涉重嫌

IKEA內湖店開幕狂吸千人排隊進場

鄭爽爆丟寵物狗！網一看胡彥斌夯歌發毛：是真的

更多

最夯影音

更多
7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回
7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面