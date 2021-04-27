葉文凌／【柔道童遭摔腦死】強身先顧安全　降低運動健身風險

這真是一件令人心痛的事情，台中一名7歲男童高高興興的練習柔道，卻以腦死告終，任何人都難以承受這樣的結果。但是到底何以致之，又有什麼預防之道？

運動，尤其是競技運動和武術競技，基本上強調的是力道、速度、輸贏。但一些系統上不穩定的因素，恰如時速三百公里的車輛發生車禍或致人受傷，也只是機率問題而已。因此運動傷害一事，向來都是「意內」而非「意外」。社會大眾運動時，尋求的是更健康的身體、更美好的回憶，絕對不是更容易受傷的疤痕。因此，運動時必須了解趨吉避凶之道，以免影響自己，也傷害到別人。

運動是一個動態系統，包括人、時間、大自然、各式設施，因此安全性也自然包涵這些因素。以制度面而言，國家對教練之資格、培訓、查核，皆必須要有嚴謹且符合國際標準的要求，至於埸地、護具、服裝、比賽時程等也應有一定的規範。而體育界長期存在的「穀倉效應」（企業內部因缺少溝通，就像一座座穀倉，各部門間未能建立共識而無法和諧運作）更需檢討，恰如高速公路上，道路硬體、行車規範般，均要一致且有人員執行。

運動時要注意5個W（人、事、時、地、物）：恰當的對象、適合自己的運動、合宜的保護設施及護具、必要的貼紮、適合自己的運動時間、優秀的場地，以及合理規範的裁判、教練、比賽制度。運動時，依照溫度決定熱身時間，熱身足夠決定的不只是表現之良窳而已，更重要的是，可以使運動壽命長長久久。而運動完的收操，幾乎是運動員省略的事，但是中年運動員常見之跟腱鈣化、膝關節攣縮、肩部活動不全、腰部之椎弓骨折等，元凶幾乎都是長期不足的收操（放鬆運動、冷卻運動）所致。

此次不幸事件，教練之輕乎，未選擇適當之對手，也沒有給小朋友必要且熟練的技術訓練。甚者，未在第一時間發現傷害已然產生，終究產生不可逆之結果。這恰恰凸顯教練之資格、培訓、查核等存在重大的不確定性，我們必須進行系統性的檢討，全面檢視場管、人員資格、考核制度，以免再度發生如此次令人痛徹心扉的事件。

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●葉文凌，長庚醫院醫師，台灣運動醫學會榮譽理事長，台灣司法人權進步協會理事。以上言論不代表本公司立場。