台南好物跨境送　全球柑仔店賣向全世界

▲台南市長黃偉哲等人，在台南永華市政中心舉辦結盟儀式，促進台南特產行銷全世界。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲與南瀛農產行銷公司總經理余清永及全球柑仔店公司總經理徐惇穎，欲促進台南特產行銷全世界，拓展市場能見度，28日上午在台南永華市政中心舉辦結盟儀式。

南瀛農產行銷公司將提供台南盛產最優質的台灣當季鮮果、農漁特產，期望透過跨境電商平台賣向全世界。而「全球柑仔店（股）公司」，為目標鎖定華人地區消費群的跨境電商平台，主打多樣化「嚴選品質、台灣原產、付款安全、官方保證」，利用行銷增加品牌價值，協助台灣企業擴大事業版圖。

台南市長黃偉哲表示，台南市雖是文化首都，但曾文溪以北的居民靠農業謀生的很多，在台佔有很重的比率，加上從小在農家長大，因此對農民的感情深厚，所以上任以來，就把幫農民賣水果、米列為重要行程，很高興台南市政府可以促成此次和全球柑仔店的合作，把台南高優質產品行銷全世界，若這條銷售路線能打開，相信一定可以增加台南市的雲端商機。

全球柑仔店公司總經理徐惇穎表示，全球柑仔店跨境電商平台主要協助台灣嚴選產品，克服物流、金流和行銷模式，安全地銷售到全球各地，尤其是華人地區，希望所有人都能藉由平台，得到來自家鄉的安全優良產品。柑仔店的跨境電商系統金流、物流順暢，透過各環節自動化，保證2至7天將貨送至消費者手中，期許能將台灣嚴選商品行銷全世界。

南瀛農產行銷公司總經理余清永表示，南瀛販售優質的台南特產，現在積極拓展通路來擴大在「華人地區」的販售，故與全球柑仔店的跨境電商營運實力一拍即合，促成這次的合作。此次攜手結盟，將結合台南市政府、南瀛農產行銷公司及全球柑仔店的營運經驗，共同推動台南的產業拓展新市場，一躍成為能與國際接軌的跨境電商模式，期望打開台南特產的雲端銷售商機。

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