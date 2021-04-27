台南市府應建立區長調動遴選制度　藍軍：勿成只會拍馬逢迎的肥缺！

▲台南市議會國民黨團建議台南市政府應建立區長調動遴選制度，勿成只會拍馬逢迎的肥缺。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

台南縣市合併後37區區長任命用派任的，市議會國民黨團詢問備詢區長，市民反映，有區長為了逢迎拍馬，時間都專注在「點主」、鑽營上級和民代關係，用人唯才是區長任用不二準則，國民黨團建議市府仿效校長遴選，建立區長調動遴選辦法，讓黃偉哲市長的一區一特色政策真能發揚光大造福地方。

尤榮智表示，去年台南有6個區得到全球城鎮品牌獎，得獎的都是鄉下的區，分別是白河關子嶺、鹽水蜂炮、六甲落雨松、官田菱角、北門鹽田、將軍紅蘿蔔，越往市區越沒特色，以六甲區落羽松為例，吸引35萬人次參觀，地方餐飲業者生意多3成，所以一位好區長真的能為地方打拼。

林美燕說，民政局推動地方發展不要分溪北溪南，看看六甲區靠落羽松跟火鶴花帶動的觀光人潮，光是前面賣香腸的生意真的非常好，各區應該互相觀摩學習，彰顯社區文化主題特色，與地方共生共榮。

方一峰則說，七股大寮公墓遷葬這塊地非常大地勢又低，是個天然滯洪池，中央計畫在地方設立鹽分地帶文化中心，這是個很適合的地點，市府應變更地目，積極爭取，里鄰合併人數減少預算省1億多，市府應把這筆錢用在里鄰長津貼上，以減少紛爭。

王家貞說，黃偉哲市長改變鄰長津貼，但經費都在里長手裡，要怎麼給鄰長應有明確處理方式，否則很多鄰長都不安，另外成大里活動中心因為收回救國團土地而拆除，搞得里要辦活動還要占用巷弄，里民非常不滿，崇明里則因鐵路地下化拆除，既然凡事要超前部署，不要等里活動中心拆光光諸事落空，才看到問題。

李鎮國則表示，台南市鄰長5千元津貼在年初就發放造成很多問題，永康就有一位鄰長中途搬家通知里長，區公所知曉後要求里長追回3千多元未執行工作的津貼，里長因為不好意思只能自掏腰包，他建議在年底等鄰長執行完工作再發放5千元，或分成上下年度發放，兩個方案都可解套，另外就是有很多里沒有活動中心，結果連辦公室財產設備也跟著受限，不給電腦、影印機，沒有小型投影機，這是里辦公室應有的基本設備應優先考量。

盧崑福也說，高雄市負債3千多億，台南市只負債1千多億元，但台南市福利在六都中都落後，以健保費為例，其他六都65歲以上老人都不用繳只有台南市民要繳，台南里鄰合併也因為從選舉角度合併問題重重，請市府要從人民角度來評估合併。

林燕祝則詢問，這次區長調動是誰的意見？地方傳出有位區長原本要調動，因為民代施壓結果不用動這樣公平嗎？區長要調如果全部一起動她沒意見，如果有人透過民代施壓真的不應該，聽說這位區長在現有巷道會勘中，因為不懂法令又跟市府官員吵架，沒能力適合當區長嗎？是否該開班讓區長受訓？

洪玉鳳則建議新任殯葬所所長，要破除紅包文化，制度如能建立包括民代和民政系統都沒壓力，對於火葬場冒民眾檢舉環保局一測超標，也上新聞，內部設施是否要更新，否則真的很漏氣。

蔡淑惠則調侃的說，1年內台南區長有19位調動，是依據賣鳳梨的能力嗎？以前學校校長是官派，現改為遴選，民政局是否也建立一個制度，讓區長依遴選制度來派任，另外因老天不降雨，台南市已啟動限水政策，她請民政局呼籲全台南市各大廟宇於4月29日上午10時同步祈雨，更請黃偉哲市長籲請全國各縣市同步祈雨，以解水庫無水缺水危機。

蔡育輝則分別用區長調動找誰幫忙最有效和誰會點主手板，詢問在場備詢區長，面對區長調動或不動是找市長或家屬、局長、議員，市長支持者及民間友人，區長們都低頭不語，詢問誰會點主，區長們都站起來，他正色地說，區長工作是要建立一區一特色和推動區政，因此建立制度非常重要，應該從小區逐步往人口中等區調動，既然學校校長調動可以遴選，區長調動更應仿效校長遴選建立制度，以免區長調動成為不務正業拍馬逢迎的肥缺。

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