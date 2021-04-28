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重視救災安全　台南市消防局辦救災裝備檢測實驗室種子教官訓練

▲台南市消防局今年度於永華訓練中心，辦理3梯次救災裝備檢測實驗室種子教官教育訓練，提昇消防人員救災裝備空氣呼吸器及A級防護衣自我檢測能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局今年度於永華訓練中心，辦理3梯次救災裝備檢測實驗室種子教官教育訓練，提昇消防人員救災裝備空氣呼吸器及A級防護衣自我檢測能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局今年度於永華訓練中心，辦理3梯次救災裝備檢測實驗室種子教官教育訓練，希望藉由其專業人員講解與實務操作經驗分享，以提昇消防人員救災裝備空氣呼吸器及A級防護衣自我檢測能力。

空氣呼吸器分為面罩、背架與空氣瓶等三部份，面對各式救災環境如無法呼吸到一般乾淨空氣，均需配戴空氣呼吸器以保護救災人員呼吸道不受傷害，如救災環境遇到酸、鹼、腐蝕性液(氣)體等更嚴苛條件時，除配帶空氣呼吸器以外，需再穿上A級防護衣，讓自己與外界環境隔離，以保護救災人員自身健康與安全為前提下，繼續執行救災任務，而使用這兩項救災裝備重要關鍵在於該裝備「氣密性」是否合格，氣密性不足造成漏氣，輕則影響救災人員可停留在救災現場作業時間，嚴重者恐不慎吸入或沾染外界污染源，影響到個人健康甚至因此死亡，故這兩項裝備之氣密性實不可忽略。

▲台南市消防局今年度於永華訓練中心，辦理3梯次救災裝備檢測實驗室種子教官教育訓練，提昇消防人員救災裝備空氣呼吸器及A級防護衣自我檢測能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府消防局於2019年底成立救災裝備檢測實驗室，透過檢測儀器可精準確認自身所使用的空氣呼吸器與A級防護衣氣密性是否合格，使消防人員於使用上更有保障，成立迄今已檢測212組背架、106組面罩、A級防護衣30套，其中除A級防護衣均通過氣密測試合格外，空氣呼吸器確認有問題之背架75組、面罩26組均已維修或替換新品，由於各消防分隊均有1名種子教官可執行上機操作，為提升種子教官熟稔程度，每年均辦理教育訓練聘請專業原廠受訓合格技師來局指導，今年度為確保訓練品質下，於4月26-27日、5月6-7日、5月10-11日分三梯次各25名種子教官參加教育訓練，藉此相互交流提升種子教官操作與檢測能力。

市長黃偉哲表示，台南市在近幾年努力與各界支持下，終於達成空氣呼吸器一人一裝備之目標，既然不再像以往將背架與氣瓶歸納為團體裝備完全由1人保管維護，每個人更要愛惜並確認空氣呼吸器是否堪用就更為重要，台南市率全國之先建置檢測實驗室並採購相關檢測設備，藉由這些檢測設備，讓一些微小故障而使用者不自知的情況提早現形，不管對消防人員或市民而言，對生命財產安全更有保障，這也展現守護安全大台南之決心。

▲台南市消防局今年度於永華訓練中心，辦理3梯次救災裝備檢測實驗室種子教官教育訓練，提昇消防人員救災裝備空氣呼吸器及A級防護衣自我檢測能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，如何提升消防人員救災安全是本人上任以來非常重視的議題，從辦理各項訓練與演練，將火場救災指揮管理作業系統觀念，落實至所有消防人員救災觀念之中，並在市府團隊的支持下，每年編列預算更新並精進災害搶救裝備，只為減少救災人員傷亡這個信念持續努力，未來仍秉持這樣的信念，以守護消防人員與市民支安全為己任。

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台南消防局裝備檢測實驗室種子教官

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