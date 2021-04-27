六都綠地覆蓋面積「這縣市」奪冠！　福衛五號衛星影像一看就知道

▲台北市與新北市都會區（黑色線為都會區周界）綠地覆蓋（深綠色）分布圖，套繪的底圖為內政部通用電子地圖與地形陰影圖。（圖／林試所提供，下同）



記者許展溢／台北報導

為瞭解台灣大都市的綠地面積與覆蓋狀況，農委會林業試驗所使用國家太空研究中心提供的福衛五號衛星影像，快速計算出台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市六都都會區的綠覆率。發現台南的綠覆率32%最高，其次是桃園市的26%，台中市21%、高雄市19%、台北市18%，新北市的綠覆率最低只有15%。

林試所表示，該調查使用福衛五號108年拍攝的六都衛星影像，以都市人口密集連續分布區為都會區範圍，利用衛星影像的近紅外光波段與紅光波段組成、有利於綠色植生覆蓋區的偵測的NDVI（Normalized Difference Vegetation Index）指標，導入人工智慧機器學習影像分割與分類法，萃取出六都都會區的綠地分布圖，再將全都會區綠地覆蓋面積與都會區總面積計算比例，獲得六都都會區的綠覆率。

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▲高雄市都會區綠地覆蓋分布圖，底圖為108年福衛五號衛星紅外假色影像。



林試所謝漢欽研究員說明，以往在台灣發布的各城市綠覆率多以都市公園的綠覆率為代表，或以整個都市為範圍進行估算。以整個台北市為例，土地範圍含蓋廣大的陽明山區及圍繞都會區的淺山地區，若將占多數面積的山區加入計算，所得綠覆率會明顯提高。加上六都所處的地理環境有所不同，各自所屬人口分布稀少的山區面積比例也有差異，如進行綠覆率比較難免失真。

林試所提到，本次調查是以六都縣市未合併前的市區為範圍，再依據市區建築物的分布連續不中斷、市區鄰接郊區坡地的海拔高度小於60公尺，以及所在土地坡度小於20度為通則，劃定六都都會區的範圍。

▲台北市都會區綠地覆蓋分布圖，套繪的底圖為108年福衛五號衛星影像。



林試所副所長吳孟玲說，本次都會區的綠覆率調查，為林試所執行農委會「韌性都市林」研究計畫之綠資源調查項目，以台灣自主發展的福衛五號影像作為分析，優點在於容易以低成本的方式取得空間解析度2公尺、無雲覆蓋的多光譜影像，獲得綠地自動萃取平均精度90%以上的綠覆率計算成果。

林試所強調，都市綠化程度也是生態城市永續發展之重要項目，綠覆率高低反映一個城市都會區的居住環境品質，透過衛星影像分析所得的綠地分布圖，可供都市加強綠化的參考，有利於都市林管理與監測。

▲六都都會區綠覆率比較圖。