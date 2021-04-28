毒販改槍賣槍　警察追上門...他躲屋頂「槍管丟水塔」被識破

▲鄭男除了販毒還改槍賣槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊警分局日前追查販毒案，溯本追源鎖定住在台南的大盤商，經調查蒐證確定後，聯合台南第一警分局凌晨發動攻堅，犯嫌除了販毒還從事改造槍枝，聽到樓下有聲響，警覺地爬上頂樓躲藏，並將改造槍管丟進水塔，但仍遭緝捕，在屋內起獲大批改槍工具、吸食器等證物，訊後依法送辦。

據警方調查，45歲鄭姓男子在大台南地區活動，有吸食毒品前科並利用網路進行販毒，日前新莊警分局偵辦毒品案，溯本追源鎖定鄭男就是盤商，經與台南第一警分局聯合調查蒐證，22日部署大批警力準備破曉攻堅。

▼警方起獲大批改造槍枝工具 。（圖／記者陳以昇翻攝）

凌晨1時許，警方在鄭男住家附近埋伏，見一名毒蟲準備進門購毒，警方見機不可失，大批警員趁隙攻堅。但四周太過安靜，仍驚動正在屋內改槍的鄭男，他立刻躲到屋頂，並將改造的槍管丟進水塔內，企圖滅證。

警方在屋內遍尋不到鄭男，原以為他跳樓逃逸，新莊偵查隊施富承小隊長細心上頂樓察看，聽到加蓋水塔有聲音，隨即大聲喝斥，要鄭男束手就擒。警方在屋內起獲大批改槍機具，還有6把模擬槍、空彈匣5個、滑套2支、槍管1支及毒品吸食器等物品。

▼鄭男躲藏至頂樓並將槍管丟水塔 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

據悉，鄭男曾做過車床工，用所學的專業技術，在家從事改槍販售，訊後將他依槍砲條例及毒品等罪移送地檢署偵辦，並要擴大追查他改槍販售管道及槍毒來源。

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