「熟蛋返生孵雞」是朋友代寫　荒唐作者痛哭...長這麼大沒說過謊

記者任以芳／綜合報導

熟蛋竟然可以返生再孵出小雞？最近，這個超級荒唐論文引起大陸網友和官方批評。綜合陸媒最新消息指出，該論文作者鄭州市春霖職業培訓學校校長郭某（郭萍）道歉痛哭，她表示，論文是朋友代寫，為自己的草率向公眾道歉，長這麼大還沒說過謊。

《新京報》報導指出，郭某表示，這篇發表於2020年6月的論文不是自己親自完成，而是由朋友代筆。 當時大陸《寫真地理》邀稿問要不要發表，本來郭某不打算發表，但對方表示收費不貴很便宜。 一篇也才6、7百塊錢人民幣，於是就發表這篇奇葩文章。

▲對於「熟蛋返生孵小雞」論文，郭某痛哭辯解，「自己長這麼大沒說謊 。」（圖／翻攝 小央視頻）

對於論文內容的荒唐程度，郭某對鏡頭痛哭辯稱，「自己長這麼大沒說過謊，不過把30年前做的現象再做一次。」至於發表論文是個人行為，沒有想這篇發表於去年的論文會掀起這麼大的風波。

郭某希望通過媒體向公眾道歉，取得大家的諒解。 「我就這樣草率地發出去引起了社會的恐慌，這一點我覺得非常非常對不起，這是我真心話。 不管真也好假也好，我這個事情已經給大家造成了（影響）。 我覺得我一個小小的愛好，不是專業人士，我不想再爭論這個事兒，也不想再做這個事兒，也不想再給大家添這個亂，也不想給社會再添這個亂，這是我真誠的一個想法。 」

▲郭某「熟蛋返生孵小雞」的荒唐論文，大陸官方要調查始末 。（圖／翻攝 小央視頻）

這起離譜事件，也引起大陸官方重視。發表該論文的《寫真地理》雜誌內部人員也私下表示，「這篇論文有些玄幻，正常審核是不會通過的，作者應該是用了什麼別的辦法發表的。 」

大陸官媒《央視》今（28日）新聞消息稱，針對郭某在《寫真地理》雜誌上發表「熟雞蛋返生」論文，吉林省新聞出版局已成立工作組，進駐《寫真地理》雜誌出版單位進行調查，有關情況將及時向社會公佈。 如發現違規問題，將依照相關法規嚴肅處理。