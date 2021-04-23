「文科生太多」不利國家發展？　陸央行論文再掀戰文理

▲中國人民銀行發表〈關於我國人口轉型的認識和應對之策〉工作論文。（圖／翻攝自澎湃新聞）



記者陳怡靜／綜合報導

術業有專攻，不過「戰文理」的話題卻屢屢出現，中國人民銀行14日發布了一篇工作論文指出，國家應該重視理工科教育，甚至點名部分國家發展受限的原因，是「文科生太多」，在網路上挑起各方網友激辯，不少人痛批簡直是「職業歧視」。

綜合陸媒報導，大陸人民銀行14日在微信公眾號上發表一篇〈關於我國人口轉型的認識和應對之策〉的工作論文，由陳浩、徐瑞慧、唐滔、高宏4人撰寫，先是點出中國2020年總和生育率已降至1.49，跌破了國際公認的1.5的警戒線，新生兒數量也連續5年下跌，人口結構從金字塔轉變成長方形，加速高齡化和少子化。作者群提出，若要有效改善人口問題，不只要全面放開生育（三胎及以上），還要鼓勵生育，推行養老改革、注重儲蓄和投資、完善稅收制度、健全企業年金法律體系等。

不僅如此，作者群還提及必須重視「教育公平」，不過當中一句「重視理工科教育，東南亞國家掉入中等收入陷阱原因之一是文科生太多…」應該著重於理工科教育，才有利於國家長期發展。

▲「文科生太多」引發網友大戰。（圖／翻攝自澎湃新聞）



不過此話一出，立刻在網路上引起軒然大波，甚至掀起文科、理科互嗆的局面，許多理科生直言，人行論文中的話很刺耳，卻是闡述事實。然而，被點名的文科生卻相當不是滋味，紛紛留言嗆聲，「文科生又躺槍了？」、「大家不生孩子，關文科生什麼事？」

據了解，論文4名作者都是經濟學博士，儘管人行工作論文是由系統工作人員撰寫，內容涉及經濟、金融和有關改革發展議題，多為工作人員開展課題研究的初步成果，文章也補上，內容為作者個人觀點，不代表人民銀行。也就是「文科生太多」的理論，不代表人行官方「認證」文科生無用。