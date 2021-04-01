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「百分之一億」確信蔡英文假學歷　賀德芬：檢察官不必對我仁慈

▲彭文正、賀德芬（圖右）。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲彭文正、賀德芬（圖右）。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

前電視節目主持人彭文正、台大名譽教授賀德芬及旅美學者林環牆2019年指控總統蔡英文偽造倫敦政經學院（LSE）博士學歷，蔡英文不滿名譽受損提告；3月31日，台北地檢署依加重誹謗罪起訴彭文正，賀德芬與林環牆則獲不起訴。對此，賀德芬1日召開記者會，強調自己「百分之一億」確信蔡英文沒有博士學歷，檢察官對她不必那麼仁慈。

賀德芳2019年8月29日開記者會，指稱蔡英文1984年未取得倫敦政經學院（LSE）博士學位，「偽造論文及證書」，並公布林環牆的書面報告，內容指蔡英文學位證書是「贗品」。消息一出，蔡英文不滿遭抹黑，委託律師提告兩人涉嫌妨害名譽。而彭文正公開質疑蔡英文假學歷，被對方追加提告。

北檢調查表示，總統府同年9月4日及9月23日提出16項事證，說明蔡英文取得學位的時程，並出示博士論文原稿供外界檢視，LSE也發出聲明，證實蔡已取得學位。而先前林環牆基於「誠信」完成的獨立調查，以及賀德芬因信任調查報告而發表的言論，沒有妨害名譽的真實惡意，不起訴林、賀2人。

對此，賀德芳1日召開記者會批評蔡英文「論文門」是37年的詐騙案，至今蔡英文不僅威脅行政、立法、司法、媒體等民主社會基本結構，連LSE跟蔡英文的口徑還一致，實在太驚人了，電影劇情都沒這麼聳人聽聞。

賀德芬不滿去年開一次庭後，檢方沉寂到昨天才提起告訴，且被起訴的人沒有她。賀德芳指出，檢方稱她對「論文門」有合理的懷疑，但她要澄清，2019年8月29日之前，她的確是合理的懷疑；但2019年8月29日她在立法院會議室內，斬釘截鐵地表明自己百分之百相信蔡英文沒有通過口試論文，沒有得到LSE博士學位後，現在已經是「百分之一億」確信這是個大騙局。

「所以請黃偉檢察官不必那麼仁慈」。賀德芬強調，在2019年8月29日之前，她沒有得到林環牆的報告，而是基於作為一個知識份子、一個公民，對於國家最高權力者的所有疑點，提出合理的懷疑。「當時我要求她（蔡英文），就我們所有的疑點，提出解釋，只要我、林環牆和其他所有國民能接受的話，我願意跟她道歉，對她有不敬的懷疑，因為這件事在整個學術界非常震驚，而且非常重大的騙局。」

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