女教師遭警盤查上銬　陳家欽：重新教育員警執法技巧

記者楊蕓／台北報導

桃園市一名詹姓音樂老師日前遭警員不當盤查，引發社會譁然。警政署長陳家欽28日受訪時表示，對於外界批評，警政署深刻檢討，並要求全體警察、各級幹部對執法重新教育，從技巧、話語、態度全面改變，努力把治安做好。

▲警政署長陳家欽。（圖／記者屠惠剛攝）

陳家欽28日在立法院受訪時表示，外界對於中壢分局派出所員警執法過程的批評指教，警政署嚴謹面對，虛心接受、深刻檢討，全台警察有7萬多人，在各個角落守護土地，雖然民眾關心治安，但也要求人權受到保障，對於民眾的期待，所有警察同仁都應該有深刻體認，陳家欽表示，他已要求全體警察、各級幹部對執法重新教育，從技巧、話語、態度全面改變，努力把治安做好，得到民眾的支持。

根據警政署送抵立法院報告指出，桃園市中壢區新興路一帶多旅賓館、養生館、遊藝場等場所，且110年1月迄今受理報案216件、查獲各類刑案22件。桃園市政府警察局中壢分局為預防犯罪，維護轄區治安，於110年3月29日函報警察局，將該處列為治安熱點。員警依警察職權行使法第6條第1項第6款加強查察。

警政署表示，持續要求員警於發動臨檢時，應恪遵比例原則，依大法官釋字第535號解釋及警察職權行使法相關規定執行，注意執勤態度與技巧，並全程開啓微型攝影機蒐證，保全證據，還原真相。