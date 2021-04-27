男童拉扯150kg「薩諾斯」…下秒遭重擊倒地！　孕媽嚇壞氣憤提告

記者張方瑀／綜合外電報導

哈薩克一間購物中心將漫威（MARVEL）系列反派角色薩諾斯（Thanos）的大型雕像擺放在商場內，結果一名男童經過時，直接抱著薩諾斯的手不放，沒想到下一秒整座近150公斤重的雕像竟重心不穩，直接往後倒下壓在男童身上，導致他嚴重腦震盪，一旁懷孕9個月的母親也驚嚇不已。

▲男童拉扯「薩諾斯」下秒遭重擊倒地。（圖／翻攝自YouTube／Julian Nagelsmann）



根據《Kazinform》報導，哈薩克第一大城阿拉木圖一間購物中心，將漫威反派角色薩諾斯的巨型雕像擺放在商場內，結果一名男童日前跟著媽媽去逛街時，好奇地上前抱著薩諾斯的手臂玩，結果這尊重達150公斤的雕像竟重心不穩往後倒下，直接壓在男童身上。

一旁懷孕已九個月的媽媽見狀後，嚇得立刻上前想將男童拉出來，一旁的顧客也隨即上前幫忙。報導指出，這名男童就醫後出現腦震盪，身體也有部分挫傷；警方調查後發現，這尊雕像只有在底部用膠帶固定，沒有其他的安全措施。

男童家長已找好律師準備對購物中心提出告訴，而購物中心總經理瓦迪姆（Vadim Golenko）也出面表示，他們在事發後持續和男童家屬保持聯繫，後續將會針對商場內所有裝飾物進行檢查，並會負起男童所有醫療上的責任。

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