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風景區設「媳婦給婆婆哺乳」雕像！民眾檢舉被嗆：年輕人不懂

▲浙江風景區的媳婦給婆婆哺乳雕像，引起遊客反感。（圖／擷取自微博）

▲浙江風景區的媳婦給婆婆哺乳雕像，遭到民眾檢舉。（圖／擷取自微博

實習記者陳培鈞／綜合報導

大陸湖州一處風景區，有一座「媳婦給婆婆餵母乳」的雕像，近來遭到多位民眾拍照上傳投訴，認為這座雕像乳房外露，十分不雅觀，引發網友熱烈討論。沒想到風景區負責人竟反嗆，表示雕像靈感來自中國24孝中「乳姑不怠」的典故，現在的年輕人不懂。

根據陸媒《西安周報》報導，位於浙江湖州的營盤山景區的這座雕像，因其乳房外露，被多位遊客拍照檢舉，認為此雕像有違社會風氣，造成遊客觀感不佳，會對青少年造成不良影響，應立即拆除。沒想到該風景區的工作人員則回嗆表示，這雕像講的是古代24孝，媳婦給婆婆餵母乳，體現24孝中的乳姑不怠，這是老祖宗一代代傳下來的，投訴者可能比較年輕，對中國的24孝較不了解。

對此，許多網友難以苟同，紛紛留言提到，「24孝裡的故事放在現代，簡直不堪入目」、「拆吧，24孝是封建糟粕，沒有什麼教育價值」、「24孝裡面很多就是愚昧的糟粕啊！傳統文化本來就要取其精華，去其糟粕！不能什麼都是照搬傳承！」

眼看爭議越來越大，風景區負責人18日接受媒體採訪時表示，「我不多做回應了，目前已有相關部門介入。」不過後來媒體發現，「24孝系列雕像」已在近日悄悄被拆除。

▲爭議雕像已在18日被拆除。（圖／擷取自微博）

▲爭議雕像已在近日被拆除。（圖／擷取自微博）

《二十四孝》全名《全相二十四孝詩選》，是元代郭居敬所編錄。由歷代二十四個孝子從不同角度、不同環境、不同遭遇行孝的故事集是，中國古代宣揚儒家思想、孝道的通俗讀物。

此次產生爭議的雕像，是24孝中乳姑不怠的故事。故事提到，崔琯的曾祖母長孫夫人，年事已高，牙齒已經脫落，不能進食。唐夫人孝順婆婆，每天盥洗之後，到堂上用自己的乳汁餵養婆婆，數年後，長孫夫人雖然不吃其他飯食，但依然身體健康。長孫夫人臨終前，召集全家大小在一起，對他們說：「我沒有辦法報答媳婦的恩情了，但願她的子孫媳婦也像她孝敬我一樣來孝敬她。」崔琯夫婦如長孫夫人所囑，孝敬祖母唐夫人。

▲象徵其他24孝的雕像。（圖／擷取自微博）

▲象徵其他24孝的雕像。（圖／擷取自微博）

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