散步驚見無頭雕像！一查竟是「失竊10年文物」　憲兵意外立大功

▲義大利警方在比利時意外尋獲失竊10年的羅馬雕像「託加圖斯」。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

義大利憲兵藝術小組(Carabinieri art squad)在12日發表聲明指出,小組成員近日在比利時的一家古董店找到一座失竊10年的羅馬雕像「託加圖斯」(Togatus),並逮捕了涉嫌偷盜的一名商人。

據美聯社報導,藝術小組考古部門最近派出2名成員到比利時執行任務,不料他們卻在當地迎來意外收穫。原來這2名成員下班後,一同前往以古玩店聞名的薩布隆(Sablon)社區散步時,在古董販賣店發現一尊大理石雕像。他們懷疑這尊雕像來自義大利,於是在數據庫內進行交叉比對,果然證實了他們的猜測。

