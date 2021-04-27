拚《文獎條例》修正案通過　游錫堃：盼朝野坐下好好談

▲游錫堃盼盡早通過《文化藝術獎助條例》。圖為2020年台北國際藝術博覽會。（圖／記者林育綾攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院27日將處理攸關文化藝術工作者的權益，以及文化事業及多樣性發展的《文化藝術獎助條例》修正草案。對此，立法院長游錫堃上午在院會前透過臉書喊話，文奬條例很重要，實際上各黨意見差距不大，誠心希望大家坐下來好好談，藉今天早上「黨團協商」凝聚共識，讓它早日通過。

《文化藝術獎助條例》自2002年6月修法後未曾變動，而為了因應社會變遷、文化治理思維翻轉及文化多樣性發展，並配合去年《文化基本法》公布施行，文化部2019年6月起推動《文化藝術獎助條例》草案修正；行政院2020年11月26日拍板後，於同年12月10日經立法院教育及文化、財政委員會聯席會初審通過，除保留3條條文送黨團協商，其餘條文皆獲委員會審查通過。但修正草案在立院被擱置許久，才由民進黨團提議在27日召開朝野黨團協商。

不過部分草案條文具爭議性，其中第28條有關文物或藝術品的財產交易所得，得採單一稅率分離課稅，調降稅率至1.2％至0.6％，被在野黨批評替富人減稅，圖利特定拍賣業者。

此外，18條寫明，公有或國營事業所有不動產供文化藝術事務使用，得排除《國有財產法》等相關法令限制，並得優惠或減免租金，暨減免地價稅及房屋稅；減免地價稅及房屋稅的實施年限為5年，期滿得視情況延長一次。然而，據《上報》報導，文化部提出的稅式支出評估報告，在計算租金；地價稅及房屋稅等相關優惠後，政府稅收反而可增加1.76億元。

▼游錫堃27日上午臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／游錫堃）