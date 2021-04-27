國民黨團要求謝長廷返台備詢　王定宇批：政治操作罔顧防疫

▲駐日代表謝長廷。（圖／記者陳家祥攝）



記者林銘翰／台北報導

日本2年後擬將福島核廢水稀釋排入海中，國民黨團要求駐日代表謝長廷29日回台報告。對此，民進黨立委王定宇表示，政治不應該干擾防疫，謝長廷該來列席、說明、備詢都沒有問題，但是要兼顧防疫的要求，希望國民黨團三思，不要老是政治操作、罔顧防疫。

日本政府日前決定2年後將福島核廢水排放入海後，謝長廷事後卻在臉書發文替日本緩頰，引發政壇爭議。立法院外交及國防委員會召委、國民黨立委廖婉汝29日將邀請外交部長吳釗燮、謝長廷、原能會主委謝曉星、經濟部次長、台電公司、衛福部次長、海委會副主委、農委會副主委等人以「台日外交關係之發展與未來展望」為題提出報告，並備質詢。

對此，王定宇27日受訪時表示，委員會的召委有權利排這樣子的議程，而駐外代表當然也有義務要列席參與委員會，但現在現實的狀況是，日本的疫情非常嚴重，已經再度發布緊急狀態，謝長廷如果要回台灣，按照規定要隔離14天，再加上7天自主管理，這是防疫的需求。

王定宇說，大家常講政治不應該干擾防疫，所以謝長廷如果要回台參加開會，他也表達願意參加開會，就要尊重防疫的規定，而一個駐日代表要不要離開駐地這麼長的時間，只是為了參加委員會，這就是另外一個判斷。

王定宇也提及，另外還有一個方式是走外交泡泡，那就要走包機或專機，「駐日代表應該沒有這個權利跟資格」，國民黨團要求謝長廷一定要來開會，又不准用視訊開會，很明顯就是用政治力要去破壞防疫的要求。

王定宇認為，謝長廷從疫情這麼嚴重的日本回來，相信民眾也不會支持這種政治性操作，謝長廷該來列席、說明、備詢都沒有問題，但是要兼顧防疫的要求，希望國民黨團三思，不要老是政治操作、罔顧防疫。

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