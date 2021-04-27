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社會 社會焦點 保障人權

松山分局長被拔官幕後關鍵曝！誰下令刪除監視影像　警政署要查了

 記者張君豪／台北報導

臉書「靠北警察」社群日前有匿名檢舉，指4月16日凌晨有大批黑衣人闖進入北市松山警分局中崙派出所追打一名該分局楊姓教官，其中有男子咆哮甚至砸毀公務用電腦螢幕，但事後警方並未依法究辦伸張公權力引發民眾疑慮。對此22日上午松山警分局長林志誠親上火線說明；但至下午5點半僅過了7個小時案情大逆轉，林志誠二度召開記者會強調，會將涉嫌砸毀公務電腦的徐姓、涂姓民眾兩人依「毀損公物」罪嫌函送地檢署偵辦。

▲松山警分局教官楊忠蒞22日傍晚與衝突民眾握手互表歉意。（圖／記者張君豪攝）

▲松山警分局教官楊忠蒞22日傍晚與衝突民眾握手互表歉意。（圖／記者張君豪攝）

▲▼松山分局副分局長林志誠出面說明案情。（圖／記者張君豪攝）

▲松山警分局長林志誠當天說明態度知無不言、但未料到竟是滿口謊言。（圖／記者張君豪攝）

結果27日上午市議會警政衛生委員會質詢市警局長陳嘉昌，陳坦承松山警分局當天的說明與事實內容不符，因松山警分局長聽信中崙派出前所長報告，才會沒調查清楚就對外發言，導致資訊不正確，且當時監視器錄影遭格式化，所以無法立即掌握實況，刑警大隊昨天已還原當時中崙派出所案發時的監視器影像，中崙所長坦承是不小心刪除影像，他已將時任中崙派出所所長（已調職）及現任副所長依湮滅證據、縱放人犯等罪嫌函送偵辦。

但事實上松山警分局高層在案發第一時間究竟知不知情，基層看法不一，有基層頻頻為前中崙所長許書桓抱屈，認為黑衣人闖派出所當時，許書桓正休假在家，所內事務由副所長顏敏森代理職務，卻放任黑衣人闖入所內追打教官，甚至砸毀警用電腦，而且許書桓警界友人更透露，許早期曾在督察組歷練，行事作風謹慎細心，黑衣人闖派出所事關重大，以許所長的個性「不可能在未接獲高層命令下，逕自刪除駐地監視器影像」，因此認為許所長有可能是「奉高層指示」刪除監視器，但事發後「也只能自己扛責」，稍早，警政署對此也表示將分局長林志誠拔官調職，因此警界也懷疑所謂的「高層指示刪除」，可能就是暗指林志誠，而這也成了惹怒警政署長的最關鍵原因。

另外，中崙所駐地監視器影像市刑大科偵隊早在23日晚間就已經還原，畫面中顯示還有3名黑衣人總共10人闖入派出所，所幸在副所長顏森敏率領3名同仁強勢執法將黑衣人趕出派出所，但事後所方卻要求黑衣人代表徐姓男子寫下悔過書了事，並未追究相關人等的毀損公物、妨害公務、聚眾妨害秩序等罪責。

目前台北市警局證實，松山警分局事後亡羊補牢，從22日當晚移送7名黑衣人後，在23日晚間監視器遭刪除影像被解析還原出來後，26日又再度補卷移送另外在場3人上述三項罪名，總移送人數已達10人；另外松山警分局也將「承認自己刪除監視影像」的中崙所長許書桓、疏縱人犯未究辦的副所長顏敏森已滅證等罪嫌函送台北地檢署偵辦，但松山警分局及台北市警局高階警官在本次案件領導統御上有重大疏失，基層警多認為高層藉由法辦該所主管、副主管止血，引發北市基層警員譁然。
 

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