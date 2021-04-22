挨轟吃案7hrs後「警民一家親」！醉警引戰7煞衝分局　雙方握手了

記者張君豪／台北報導



臉書「靠北警察」社群日前有匿名檢舉，指4月16日凌晨有大批黑衣人闖進入北市松山警分局中崙派出所追打一名該分局楊姓教官，其中有男子咆哮甚至砸毀公務用電腦螢幕，但事後警方並未依法究辦伸張公權力引發民眾疑慮。對此22日上午松山警分局長林志誠親上火線說明；但至下午5點半僅過了7個小時案情大逆轉，林志誠二度召開記者會強調，會將涉嫌砸毀公務電腦的徐姓、涂姓民眾兩人依「毀損公物」罪嫌函送地檢署偵辦。

▲松山警分局教官楊忠蒞22日傍晚與衝突民眾握手互表歉意。（圖／記者張君豪攝）

▲酒後用三字經怒飆民眾導致中崙派出所險遭包圍的松山警分局教官楊忠蒞事後遭懲處調職。（圖／翻攝網路）

對於警民發生衝突致使派出所遭包圍、砸毀警用電腦的關鍵原因，也從該分局教官楊忠蒞（49歲）酒後制止北寧路口對街酒醉民眾咆嘯，轉變成酒後怒嗆「三字經」，讓徐男等人誤認楊姓教官是附近工地的建築工人挑釁，加上酒醉氣不過才會叫友人追逐理論。

徐民等人追過南京東路北寧路口邊追邊嗆「你剛剛在罵三小，罵人還想跑是不是！」楊姓教官見對方人多趕緊躲回松山警分局，被問候父母的徐姓男子才會追進警分局1樓的中崙派出所理論，但因徐男憤怒在派出所內理論時不慎揮倒派出所內的警用電腦，中崙所副所長顏敏森聽聞砸東西聲響，奔出在值班台前將徐男壓制倒地。

這時在派出所外的徐男友人一擁而上，警方事後卻僅讓徐男撰寫一份悔過書，並賠償駐地警用電腦螢幕就私了，基層警員透露警分局可能考量教官喝酒飆髒話怒嗆民眾，已經嚴重損害警局形象，基層研判因此分局才會隱匿「教官飆三字經怒嗆民眾」情節，第一時間為了遮掩上情，警分局無法依規定將怒砸公務電腦徐、涂兩名醉酒民眾依法逮捕。

但松山警分局22日上午公布處置方式後群起嘩然，包含立法院內政委員會、台北市議會都加以撻伐，認為警分局為掩護教官飆髒話惡行，才會放水不究辦徐男等人毀損公物罪，但歷經民意代表、立委及各界批評後，松山警方傍晚約談兩人到案進行警詢，並會依毀損公物罪函請台北地檢署偵辦，徐、涂姓男子傍晚到警局時已和楊姓警員互相握手道歉，並表示雙方酒醒後能互相諒解，不會針對被罵髒話部分向楊姓警員提告。

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