　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

挨轟吃案7hrs後「警民一家親」！醉警引戰7煞衝分局　雙方握手了

 記者張君豪／台北報導

臉書「靠北警察」社群日前有匿名檢舉，指4月16日凌晨有大批黑衣人闖進入北市松山警分局中崙派出所追打一名該分局楊姓教官，其中有男子咆哮甚至砸毀公務用電腦螢幕，但事後警方並未依法究辦伸張公權力引發民眾疑慮。對此22日上午松山警分局長林志誠親上火線說明；但至下午5點半僅過了7個小時案情大逆轉，林志誠二度召開記者會強調，會將涉嫌砸毀公務電腦的徐姓、涂姓民眾兩人依「毀損公物」罪嫌函送地檢署偵辦。

▲松山警分局教官楊忠蒞22日傍晚與衝突民眾握手互表歉意。（圖／記者張君豪攝）

▲松山警分局教官楊忠蒞22日傍晚與衝突民眾握手互表歉意。（圖／記者張君豪攝）

▲酒後用三字經怒飆民眾導致中崙派出所險遭包圍的松山警分局教官楊忠蒞事後遭懲處調職。（圖／翻攝網路）

▲酒後用三字經怒飆民眾導致中崙派出所險遭包圍的松山警分局教官楊忠蒞事後遭懲處調職。（圖／翻攝網路）

對於警民發生衝突致使派出所遭包圍、砸毀警用電腦的關鍵原因，也從該分局教官楊忠蒞（49歲）酒後制止北寧路口對街酒醉民眾咆嘯，轉變成酒後怒嗆「三字經」，讓徐男等人誤認楊姓教官是附近工地的建築工人挑釁，加上酒醉氣不過才會叫友人追逐理論。

徐民等人追過南京東路北寧路口邊追邊嗆「你剛剛在罵三小，罵人還想跑是不是！」楊姓教官見對方人多趕緊躲回松山警分局，被問候父母的徐姓男子才會追進警分局1樓的中崙派出所理論，但因徐男憤怒在派出所內理論時不慎揮倒派出所內的警用電腦，中崙所副所長顏敏森聽聞砸東西聲響，奔出在值班台前將徐男壓制倒地。

這時在派出所外的徐男友人一擁而上，警方事後卻僅讓徐男撰寫一份悔過書，並賠償駐地警用電腦螢幕就私了，基層警員透露警分局可能考量教官喝酒飆髒話怒嗆民眾，已經嚴重損害警局形象，基層研判因此分局才會隱匿「教官飆三字經怒嗆民眾」情節，第一時間為了遮掩上情，警分局無法依規定將怒砸公務電腦徐、涂兩名醉酒民眾依法逮捕。

但松山警分局22日上午公布處置方式後群起嘩然，包含立法院內政委員會、台北市議會都加以撻伐，認為警分局為掩護教官飆髒話惡行，才會放水不究辦徐男等人毀損公物罪，但歷經民意代表、立委及各界批評後，松山警方傍晚約談兩人到案進行警詢，並會依毀損公物罪函請台北地檢署偵辦，徐、涂姓男子傍晚到警局時已和楊姓警員互相握手道歉，並表示雙方酒醒後能互相諒解，不會針對被罵髒話部分向楊姓警員提告。

【相關新聞】

獨／吹哨者驚爆東新營造黑幕！黑猴父子遭約談　工地主任涉借牌

獨／法國菁英愛上台灣女學霸　古查爾生日前夕搭上死亡列車

ET快訊
女師拒盤查遭「挖洞設陷阱」　律師轟中壢警濫權：分局長涉包庇
快訊／東京、大阪等4都府縣「3度發布」緊急事態
趙麗穎離婚「21億熱搜突消失」！排行榜火速刪名
行刑式槍殺保母相驗出爐！她頭部慘留2彈孔　血從家裡流到馬路

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北市農會理監事改選傳賄聲　石碇區里長遭檢調搜索

女師拒盤查遭「挖洞設陷阱」！律師轟中壢警濫權：分局長涉包庇

表妹日記吐心聲「對他難以自拔」告表哥性侵　因這些理由吞敗

公車司機毒駕撞死人　第一反應喊「係啊！」竟辯：只是打瞌睡

柔道教練重摔6、7次...7歲童翻白眼抽搐送醫腦死！竟稱合理訓練

行刑式槍殺保母相驗出爐！她頭部慘留2彈孔　血從家裡流到馬路

韓粉出征踢鐵板！罵釣客食堂「畜生」　稱義憤留言非侮辱被打臉

罰款金額曝！小貨車「後車廂乘客噴出」重摔　他躺忠孝橋痛苦哀號

婦頸椎骨折慘死！社區大樹倒塌重擊　管委會主委這原因無責

影／丟人了！小貨車忠孝橋起步「後車廂乘客重摔地上」　網全看呆

狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工

白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

剩8+9在生？CIA估台生育率預測墊底　他平反太歧視：房、物價太高惹

8旬房東嬤養中風尪「出租小套房」　遇租屋蟑螂不繳錢...還控偷30萬

桃園退休警停路中講電話遭開單　槓上現任警！錄影蒐證反被打臉

南投清境農場「暴雨夾帶冰雹」　現場遊客全嗨翻錄影：好難得！

朋友太熱情！超萌柯基被嚇爆XD　表情管理失敗：媽媽我要回家...

新北市農會理監事改選傳賄聲　石碇區里長遭檢調搜索

女師拒盤查遭「挖洞設陷阱」！律師轟中壢警濫權：分局長涉包庇

表妹日記吐心聲「對他難以自拔」告表哥性侵　因這些理由吞敗

公車司機毒駕撞死人　第一反應喊「係啊！」竟辯：只是打瞌睡

柔道教練重摔6、7次...7歲童翻白眼抽搐送醫腦死！竟稱合理訓練

行刑式槍殺保母相驗出爐！她頭部慘留2彈孔　血從家裡流到馬路

韓粉出征踢鐵板！罵釣客食堂「畜生」　稱義憤留言非侮辱被打臉

罰款金額曝！小貨車「後車廂乘客噴出」重摔　他躺忠孝橋痛苦哀號

婦頸椎骨折慘死！社區大樹倒塌重擊　管委會主委這原因無責

影／丟人了！小貨車忠孝橋起步「後車廂乘客重摔地上」　網全看呆

台東縣海端鄉長胡金至率地方人士拜會　饒慶鈴：全力支持

台東「失智一條龍」友善照護服務　用愛貼心守護

微型保險守護台東鄉親　慰問變故弱勢家庭

威廉每週和女王見面…26年未中斷！　英媒曝：討論如何「當國王」

新北市農會理監事改選傳賄聲　石碇區里長遭檢調搜索

徐若熙重要課題　葉總：提升投球品質

金樽漁港疏濬即刻展開　90天要清淤砂5萬立方公尺

女師拒盤查遭「挖洞設陷阱」！律師轟中壢警濫權：分局長涉包庇

世界閱讀日「走讀台灣」！150場與作家近距離　百條文化路徑誕生

伊濘亮點文健站正式啟用　台東91站居全國之冠

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

社會熱門新聞

嘉義伴屍女高中唸名校　父遭詐騙全家變調

載老婆回家遭重機猛撞…新竹男「肢體變形」慘死！

即／台南1對男女「行刑式爆頭」腦漿外溢雙亡

7歲童學柔道遭活活摔到腦死　連續過肩摔20多次

為200萬蓋房款狠殺保母再自戕　屋內3童嚇哭

9歲兒突然斷氣走了　罕病連醫師都要上網查

16歲少年騎士「猛撞砂石車」慘死

丟人！小貨車忠孝橋起步乘客重摔

國中妹住「西門町國軍英雄館」浴室夜半傳水聲　驚見隔壁有箱屍

「潑屎妹」為奔夜店帥哥家淪賊　遭北檢起訴

江宏傑提離婚　江爸爸一句話快閃

民生社區雨遮掉落險砸路人　疑壓縮機過重釀禍　

對外標榜埔里山泉水！水源全是地下水

快訊／台64「砂石車自撞」橫倒！車流狂塞10km

更多熱門

相關新聞

雷電風雨冰雹全來！清境瞬間變天

雷電風雨冰雹全來！清境瞬間變天

久旱不雨令全國水情每況愈下，不過南投清境地區今午突然下起間歇性大雨，夾雜強風、雷電和冰雹，令當地攤商和民眾猝不及防，連遮陽傘或雨傘都險被吹走，甚至吹壞，但人人臉上卻都掛著笑容：「因為太久沒下雨了！」

還原衝突現場！7黑衣人闖松山分局…教官怒譙3字經引戰

還原衝突現場！7黑衣人闖松山分局…教官怒譙3字經引戰

梨山降半小時大雨！　居民：下雨聲音真的很好聽

梨山降半小時大雨！　居民：下雨聲音真的很好聽

7黑衣男闖松山分局鬧事！22歲男被依「毀損公物」函送

7黑衣男闖松山分局鬧事！22歲男被依「毀損公物」函送

即／衝松山分局鬧事　黑衣人17:30再赴分局

即／衝松山分局鬧事　黑衣人17:30再赴分局

關鍵字：

松山警分局楊忠蒞教官握手言和依法究辦影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／趙麗穎、馮紹峰宣布離婚

男付不起「208萬聘金」分手8年女友　她淚崩下跪

江宏傑提離婚訴訟！福原愛「全都失去了」

連千毅寵妻砸8000萬買電梯豪宅！

基隆廟口「滯留外國人」擺攤　1分鐘收入破千他傻眼

快訊／福原愛出軌疑雲！江宏傑訴請離婚

嘉義伴屍女高中唸名校　父遭詐騙全家變調

鳳梨找到「17年前初戀櫃姐」！

載老婆回家遭重機猛撞…新竹男「肢體變形」慘死！

長榮、陽明全賣「大賺1700萬」！曝未來買股4重點

福原愛首發聲「謝謝江宏傑」　

即／台南1對男女「行刑式爆頭」腦漿外溢雙亡

豬揚變色1年！　羅志祥年燒1千萬

才唱3首歌...蔡依林突爆粗口　萬人面前「飆罵」

范逸臣「紅隊很多摩擦」退賽後吐實！

更多

最夯影音

更多
狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工

狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工
白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面