獨／法國菁英愛上台灣女學霸　古查爾生日前夕搭上死亡列車

▲資歷顯赫年紀輕輕就事業有成、曾任世界4大會計師事務所分析師的古查爾，在這次意外與台灣女友李女雙雙身亡。（圖／翻攝網路）

記者張君豪、黃宥寧／花蓮報導

台鐵太魯閣號408列車2日在花蓮清水隧道口撞擊滑落邊坡的貨車，造成50名乘客死亡，包括一對台法戀人，其中台灣李姓女死者今年27歲，根據知情人士透露，李女不但外型充滿知性美，學經歷更是相當傲人，從中山女中畢業後推甄就讀師範大學教育系，並雙主修；大學時更藉優異的英文、法文能力到北歐芬蘭當交換學生，在短短6個月修滿25學分，堪稱是師大教育系當屆的學霸，也因優異的外文能力，畢業後就在台灣某上市電腦大廠擔任行銷工作。

▲資歷顯赫年紀輕輕就事業有成、曾任世界4大會計師事務所分析師的古查爾，在這次意外與台灣女友李女雙雙身亡。（圖／翻攝網路）

搭上死亡列車的李女，因為法國籍男友遠從法國來台過生日，兩人趁著春節連假到花東出遊；據指出，李女大學代表師範大學到芬蘭當一學期交換學生，後來還到法國攻讀碩士學位，認識現在的法國男友，兩人交往超過3年。

李女的法籍男友古查爾（De Guyenro Charles）來頭更是顯赫，法國第九大學銀行金融學系畢業，先後在法國知名的跨國4大會計師事務所包含安永（EY）、普華（Pwc）擔任會計師，生前最後一份工作則是在勤業眾信（Deloitte）擔任財務營運資深分析師，古查爾年僅28歲就在世界4大會計師事務所任職過3間，且當上財務營運資深分析師，估計年薪已達數百萬台幣。

這位法國財金界新秀為了台灣女學霸來台，本來打算跟女友到花東歡度生日（4月4日），未料卻因搭上太魯閣號這列死亡班車；李女母親3日到事故現場招魂，李家親戚悲痛哭喊「手牽緊、別走散」，並擔心古查爾是法國人，往生後找不到回家的路怎麼辦？這對令人稱羨的神仙眷侶意外雙亡，令人惋惜不已。

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