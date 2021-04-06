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獨／法國菁英愛上台灣女學霸　古查爾生日前夕搭上死亡列車

▲▼ 學霸 。（圖／翻攝臉書）

▲資歷顯赫年紀輕輕就事業有成、曾任世界4大會計師事務所分析師的古查爾，在這次意外與台灣女友李女雙雙身亡。（圖／翻攝網路）

記者張君豪、黃宥寧／花蓮報導

台鐵太魯閣號408列車2日在花蓮清水隧道口撞擊滑落邊坡的貨車，造成50名乘客死亡，包括一對台法戀人，其中台灣李姓女死者今年27歲，根據知情人士透露，李女不但外型充滿知性美，學經歷更是相當傲人，從中山女中畢業後推甄就讀師範大學教育系，並雙主修；大學時更藉優異的英文、法文能力到北歐芬蘭當交換學生，在短短6個月修滿25學分，堪稱是師大教育系當屆的學霸，也因優異的外文能力，畢業後就在台灣某上市電腦大廠擔任行銷工作。

▲資歷顯赫曾任世界4大會計師事務所分析師的古茶爾在這次意外與台灣女友李女雙雙身亡。（圖／記者張君豪翻攝）

▲資歷顯赫年紀輕輕就事業有成、曾任世界4大會計師事務所分析師的古查爾，在這次意外與台灣女友李女雙雙身亡。（圖／翻攝網路）

搭上死亡列車的李女，因為法國籍男友遠從法國來台過生日，兩人趁著春節連假到花東出遊；據指出，李女大學代表師範大學到芬蘭當一學期交換學生，後來還到法國攻讀碩士學位，認識現在的法國男友，兩人交往超過3年。

李女的法籍男友古查爾（De Guyenro Charles）來頭更是顯赫，法國第九大學銀行金融學系畢業，先後在法國知名的跨國4大會計師事務所包含安永（EY）、普華（Pwc）擔任會計師，生前最後一份工作則是在勤業眾信（Deloitte）擔任財務營運資深分析師，古查爾年僅28歲就在世界4大會計師事務所任職過3間，且當上財務營運資深分析師，估計年薪已達數百萬台幣。

這位法國財金界新秀為了台灣女學霸來台，本來打算跟女友到花東歡度生日（4月4日），未料卻因搭上太魯閣號這列死亡班車；李女母親3日到事故現場招魂，李家親戚悲痛哭喊「手牽緊、別走散」，並擔心古查爾是法國人，往生後找不到回家的路怎麼辦？這對令人稱羨的神仙眷侶意外雙亡，令人惋惜不已。

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