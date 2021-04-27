黑衣人闖派出所「96秒關鍵畫面」遭刪　松山分局長：錯了就是錯了

記者邱中岳／台北報導

北市松山區發生警分局教官與7名黑衣人在路邊發生口角，導致7人衝進派出所理論，但當時影像遭刪除，市警局長陳嘉昌也證實，影像已經還原，內容卻遭人為刪除，松山分局長林志誠也表示，「錯了就是錯了，沒什麼好辯解。」

北市松山分局發生教官與7名黑衣人發生口角，7名黑衣人衝進派出所理論，甚至砸毀派出所的電腦，北市警局也在當天對分局長、時任所長、副所長做出處分，北市警局督察室也將駐地監視器交由刑事警察大隊做還原工作。

▲7名黑衣人砸派出所電腦，松山分局長改調內勤，並表示「錯了就是錯了」。（圖／記者邱中岳翻攝）



影片經過北市刑大科技偵查隊，於24日下午還原後交由北市警局督察室，督察室在26日勘驗影片後，認定為人為刪除，所以依疏縱人犯以及湮滅證據等罪將所長送辦。

北市警局督察長翁群能今天下午召開記者會，表示案件最重要的影像被格式化，所以立刻查扣硬碟、還原96秒過程，同時發現現場並非7名黑衣人，另外也傳喚3人依法送辦。

▲北市警局督察長翁群能在27日召開記者會，強調還原96秒監視器，並將正副所長送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

中崙所前任所長指出，案發當天是休假狀態，隔天上班後獲悉此事，除報告分局長也利用隨身碟存取影像，但是所長原本要將隨身碟刪除，但卻不慎將駐地監視器畫面格式化。

松山分局長林志誠表示，26日晚上中崙所長、副所長被督察室依照煙滅證據、疏縱人犯函送，他本人也在27日凌晨3時許，自行向市警局長提出處分，最後市警局決議將林調往內勤。

下午茶派對必備

快訊／大逆轉！黑衣人砸松山分局 北警長證實：監視影像遭人為刪除