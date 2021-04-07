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獨／吹哨者驚爆東新營造黑幕！黑猴父子遭約談　工地主任涉借牌

▲綽號黑猴的林常青兒子也在同營造公司擔任工地主任。（圖／記者翻攝網路）

▲綽號黑猴的林常青兒子也在同營造公司擔任工地主任，日前也遭檢警傳喚。（圖／記者翻攝網路）

記者張君豪、黃宥寧／台北報導

台鐵太魯閣號408列車2日上午撞上落軌工程車造成50死210傷悲劇，花蓮檢警7日上午發動調查，將東新營造負責該工地監工綽號「黑猴」的林常青帶往現場勘查，檢警透露：不只是林常青，林男兒子也是東新營造公司員工，「工地主任」一職並疑有借牌不法情事。

更驚人的是，林常青兒子曾掛名事故現場的工地主任，但檢警發現後來工地主任就從林常青兒子換成由李義祥違法兼任，另查出林男苦心栽培兒子就讀新竹某科大營建管理學碩士，並取得工地主任資格；檢警也將釐清東新營造是否以借牌頂替方式，包庇下游劣質包商施工。

▲綽號黑猴的林常青兒子也在同營造公司擔任工地主任。（圖／記者翻攝網路）

▲綽號黑猴的林常青兒子也在同營造公司擔任工地主任。（圖／記者翻攝網路）

檢警證實，7日上午檢方請花蓮市刑大幹員將林常青帶回事發現場勘查釐清案情，專案小組並查扣一輛挖土機；離奇的是，檢警除了要查清李義祥在翻車事故後是否第一時間和「黑猴」林常青聯絡，還接獲檢舉指事故工地原本的工地主任，居然就是黑猴的兒子。

吹哨者持照片向專案小組檢舉，照片顯示事故發生前林男兒子曾多次出入清水段明隧道工程工地，並竄改施工期限，但檢警根據情資調查，發現該工程發包後，工地主任一直是林常青的兒子擔任，直到今年施工期限逾期，東新營造向台鐵申請展延施工期後，工地主任就變更成李義祥違法兼任。

檢警研判因東新營在花東地區標得公路總局，台鐵、縣市政府不少工程標案，加上林男兒子又是正牌工地主任，可能因此轉移到其他工程「掛名」，懷疑東新營造利用這類手法借牌轉包工程，並讓公司員工充當工地主任包庇劣質下游包商、林男兒子還曾任海巡署「廳舍調整建置工程」監工，相對各方都有一定人脈，只是林男父子昨天和今天連絡兩天先後遭檢察官約談，案情後續是否擴大延燒，各界都在關注。

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