中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝：無法想像失敗的後果

地方中心／高雄報導

高雄一名29歲林姓女子24日到台中租車，載著彰化28歲張男、台中25歲黃男離開，不料，25日車卻被發現停在中橫公路一處產業道路上，3人則倒臥租來的車內，一旁還放有炭盆，林女、黃男身體僵硬明顯死亡，張男經緊急送醫搶救後，仍宣告不治。透過張男、林女的對話內容可發現，2人早在4月20日左右時，疑似就在規劃如何輕生。

▲▼中橫3年輕男女陳屍車內，生前對話曝光。（圖／地方中心翻攝，下同）

根據警方調查，3人24日到台中租車，租期為4天，接著由林女駕車離開，黃、張2人則是坐在後座，車輛於25日凌晨0時許開進谷關地區。25日下午1時許，一名董姓軍人準備歸營，行經東關路一段29.7公里處產業道路旁，見一輛租賃車停放路邊，察覺有異，不料，上前一看卻發現3人倒臥車內，嚇得趕緊報警處理。

警消人員獲報到場發現，林女、黃男身體僵硬，已明顯身亡，而張男還有一絲氣息，趕緊將人送往醫院搶救，但人仍不幸宣告不治。警方隨後在車內找到林女的遺書，內容提到「病情不能再拖了」等字句，最後更留下「絕筆」2字，疑似是因病所苦，才會走上絕路，而黃男、張男家屬均無法接受死訊崩潰，詳細輕生原因、3人間關係仍有待進一步調查釐清。

透過張男、林女的LINE對話內容可發現，2人疑似於4月20日左右就在討論該如何輕生，內容包括，「地點有決定了？」、「正在參考之前台中燒過的地方」、「票買囉」、「好~」，20日當天林女提到，「我駕照也補辦了」、「我們打算租車吧」，張男還稱「無法想像失敗的後果」，不料，5天後2人就被發現與黃男一同倒臥車內，釀成3死悲劇。

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