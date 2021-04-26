中橫燒炭3死...29歲女去年才生子　母：前一天還傳孫子影片給我

記者白珈陽、林冠吟／台中報導

高雄一名29歲林姓女子、25歲黃姓男子與28歲的張姓男子，25日在谷關產業道路上被發現在租來的車上燒炭輕生，3人皆不幸死亡。檢方26日相驗，由於3人手機目前皆無法解鎖，檢方也會針對手機解鎖，進一步釐清3人關係。

▲中橫輕生命案，29歲當事人去年才剛生子。（圖／翻攝自當事人臉書）

據了解，29歲的林姓女子未婚，育有一女，去年10月才出生，租車資料所留的地址為媽媽的住址，平時並不住在這裡，僅偶爾會回來。

林母表示，對於接到這樣的消息仍感到不敢置信，媒體詢問時她拿出手機和媒體說，女兒24日早上9點多還傳孫子的可愛影片和照片給她看，她回女兒「身手很好」，沒想到隔天就發生憾事。林母難過的說，「你看小孩子這麼可愛，你怎麼可能想像她會有這種事情。」

而林女的未婚夫則表示，知道林女信基督教，平常會讀聖經，跟林女在一起的時候她狀況也都很正常，沒有服藥的狀況也沒有抽菸喝酒，更沒有自殘情形發生，一切都很正常。

▲林女未婚夫表示林女跟他在一起的時候都很正常並無異狀，但她不可能一個人跑去自殺。（圖／記者白珈陽攝）



林女的未婚夫指出，依他對林女的了解，25日接獲消息時就覺得林女不可能一個人去自殺，是到後來網路上慢慢發酵後才知道還有2個男生，不過不清楚這2個男生是誰，也沒聽林女提起過。

而第一時間發現異狀的黃先生，受訪時則指出，當時因為要載朋友回軍營，在中橫公路上想要迴轉，發現林女一行人的車停在路中間，沒辦法移開，上前希望駕駛能夠移車，沒想到卻看到駕駛座的女生身體曲折，且汽車車門都有貼膠帶，車門也全部上鎖，察覺有異緊急打開車門後，才發現還有2男性，且右前方有正在燃燒的炭盆。

他緊急先回車上用礦泉水澆熄炭盆後，才叫救護車，由於木炭仍相當完整，猜測可能沒燒多久。至於全案的相關細節為何，仍有待檢警釐清。

▲中橫公路25日發現3人在車內燒炭無生命跡象。（圖／記者李忠憲翻攝）

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