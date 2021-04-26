　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中橫燒炭3死...29歲女去年才生子　母：前一天還傳孫子影片給我

記者白珈陽、林冠吟／台中報導

高雄一名29歲林姓女子、25歲黃姓男子與28歲的張姓男子，25日在谷關產業道路上被發現在租來的車上燒炭輕生，3人皆不幸死亡。檢方26日相驗，由於3人手機目前皆無法解鎖，檢方也會針對手機解鎖，進一步釐清3人關係。

▲中橫輕生命案，29歲女死者去年才剛生子。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲中橫輕生命案，29歲當事人去年才剛生子。（圖／翻攝自當事人臉書）

據了解，29歲的林姓女子未婚，育有一女，去年10月才出生，租車資料所留的地址為媽媽的住址，平時並不住在這裡，僅偶爾會回來。

▲中橫輕生命案，29歲女死者去年才剛生子。（圖／翻攝自當事人臉書）

林母表示，對於接到這樣的消息仍感到不敢置信，媒體詢問時她拿出手機和媒體說，女兒24日早上9點多還傳孫子的可愛影片和照片給她看，她回女兒「身手很好」，沒想到隔天就發生憾事。林母難過的說，「你看小孩子這麼可愛，你怎麼可能想像她會有這種事情。」

而林女的未婚夫則表示，知道林女信基督教，平常會讀聖經，跟林女在一起的時候她狀況也都很正常，沒有服藥的狀況也沒有抽菸喝酒，更沒有自殘情形發生，一切都很正常。

▲中橫輕生案，女性當事人未婚夫。（圖／記者白珈陽攝）

▲林女未婚夫表示林女跟他在一起的時候都很正常並無異狀，但她不可能一個人跑去自殺。（圖／記者白珈陽攝）

林女的未婚夫指出，依他對林女的了解，25日接獲消息時就覺得林女不可能一個人去自殺，是到後來網路上慢慢發酵後才知道還有2個男生，不過不清楚這2個男生是誰，也沒聽林女提起過。

而第一時間發現異狀的黃先生，受訪時則指出，當時因為要載朋友回軍營，在中橫公路上想要迴轉，發現林女一行人的車停在路中間，沒辦法移開，上前希望駕駛能夠移車，沒想到卻看到駕駛座的女生身體曲折，且汽車車門都有貼膠帶，車門也全部上鎖，察覺有異緊急打開車門後，才發現還有2男性，且右前方有正在燃燒的炭盆。

他緊急先回車上用礦泉水澆熄炭盆後，才叫救護車，由於木炭仍相當完整，猜測可能沒燒多久。至於全案的相關細節為何，仍有待檢警釐清。

▲▼中橫公路3人車內無生命跡象。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲中橫公路25日發現3人在車內燒炭無生命跡象。（圖／記者李忠憲翻攝）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

不鏽鋼內膽好清洗

【更多新聞】

武財神托夢想搭中捷！5神尊「悠遊卡進站成貴賓」　祈賜福保平安

開心！日月潭26日午後下雨　「預估下到傍晚」居民歡呼

同行違停「貼紙遮車牌」　熊貓外送員怒嗆：丟臉！網戰翻警回應了

ET快訊
挺過直播露點…網紅家家新身分曝光！　台南宮廟當「超胸禮生」
陽明1年「漲10倍」賺翻！　分析師曝「買飆股」1撇步：才抱得
北市新開幕「160元吃到飽」！　網嗨：喝拿鐵就回本
人妻偷給出軌尪吃「陽痿藥」　PO文報喜：他現在很乖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

家暴男撂兄弟抓姦　破門驚見綠光一幕！氣到猛拍反挨告

北市信義區2變態男！別人安全帽當小便斗尿尿　車主傻眼怒報警

台新金男主管遭爆劈腿4女　總行遭蛋洗！警調監視器追2男

離奇！彰化外送哥騎到警局前突自摔　6杯咖啡噴飛

水泥預拌車行駛中突傾斜自撞電桿　人車翻覆電力受損搶修中

演男男戀走紅「打手槍片」瘋傳　卞慶華鬧翻前東家遭求償200萬

苗栗通宵竹林火警！男子倒臥邊坡全身大面積燒燙傷　送醫不治

和人妻進摩鐵「修改文件」　小王太會掰！綠帽夫求償30萬

狠摔柔道童！狠心教練「編號517」吃好睡好　今早驚傳高血壓就醫

快訊／北市中山橋下驚見男浮屍！民眾見漂水面嚇壞　警調查身分中

周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

騎士疑超車不慎噴對向聯結車底 連人帶車遭重輾...頭顱破裂慘死

Lulu撞場蔡依林「我也滿像Jolin的(?」　看到前男友名字不要怕：總是要面對的

恩女來青島？貓咪大軍碼頭迎接　聚集「圍繞討食」萌翻網：夢幻島

74歲婦為躲家暴「離家出走50年」　平時靠打零工、借住廟宇維生！

替亡父圓夢！把骨灰封入保齡球　兒連12次全倒「300分完美比賽」

家暴男撂兄弟抓姦　破門驚見綠光一幕！氣到猛拍反挨告

北市信義區2變態男！別人安全帽當小便斗尿尿　車主傻眼怒報警

台新金男主管遭爆劈腿4女　總行遭蛋洗！警調監視器追2男

離奇！彰化外送哥騎到警局前突自摔　6杯咖啡噴飛

水泥預拌車行駛中突傾斜自撞電桿　人車翻覆電力受損搶修中

演男男戀走紅「打手槍片」瘋傳　卞慶華鬧翻前東家遭求償200萬

苗栗通宵竹林火警！男子倒臥邊坡全身大面積燒燙傷　送醫不治

和人妻進摩鐵「修改文件」　小王太會掰！綠帽夫求償30萬

狠摔柔道童！狠心教練「編號517」吃好睡好　今早驚傳高血壓就醫

快訊／北市中山橋下驚見男浮屍！民眾見漂水面嚇壞　警調查身分中

家暴男撂兄弟抓姦　破門驚見綠光一幕！氣到猛拍反挨告

奧斯卡名錶／卡地亞變幸運物　最佳男配角擒小金人洩時髦鏤空錶

國小軟聯／手臂寫字激勵自己　竹林首戰扣倒光華

「光影藝術節」人潮增3倍！國美館宣告明年續辦　打造台中藝文品牌

謝國城青少棒／父親郭勇志調整揮臂　郭宸安壓制U12黃天賜

銀行主管被爆私密照　律師：爆料者恐面臨法律責任

減肥狂嗑瀉藥「反害便秘」！把握3個生活習慣也能瘦

空碗變黃色！屁貓「童子尿」自動補滿　媽氣炸「新名字」惹得禍

北市信義區2變態男！別人安全帽當小便斗尿尿　車主傻眼怒報警

台新金男主管遭爆劈腿4女　總行遭蛋洗！警調監視器追2男

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

社會熱門新聞

2女拒檢遭警連開2槍　她中彈身亡

女中橫燒炭遺書留絕筆　同車2男是獨子

即／台中7歲柔道童狀況好轉！

3年輕男女中橫輕生！1男是北市交通大隊分隊長

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

驚悚撞擊畫面曝　騎士噴進車底亡

即／前空姐提油燒夫！老公搶救45天後身亡

2新莊女拒檢1人遭擊斃　多項重大前科

狠摔柔道童　狠心教練「編號517」

路易莎咖啡8人一氧化碳中毒　員工當場倒地

2女嫌拒檢1人遭擊斃！死者母疑「執法過當」

台中黑車撞加油站！男不治19歲女哭喊別報警

四度盜錄柯南電影　20秒片罰75萬

中橫燒炭3死／29歲女去年才生子　母難置信

更多熱門

相關新聞

中橫3屍死因出爐！警官疑加工自殺　檢察官說話了

中橫3屍死因出爐！警官疑加工自殺　檢察官說話了

高雄一名29歲林姓女子24日到台中租車，載著彰化28歲張男、台中25歲黃男離開，不料，25日車卻被發現停在中橫公路一處產業道路上，3人則倒臥租來的車內，一旁還放有炭盆，林女、黃男身體僵硬明顯死亡，張男經緊急送醫搶救後，仍宣告不治。稍早檢方相驗結果出爐！

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

中橫3男女輕生1人是警官　北市交通大隊回應了

中橫3男女輕生1人是警官　北市交通大隊回應了

女中橫燒炭遺書留絕筆　同車2男是獨子

女中橫燒炭遺書留絕筆　同車2男是獨子

台中3男女車內燒炭亡　最後一通電話曝光

台中3男女車內燒炭亡　最後一通電話曝光

關鍵字：

中橫輕生

讀者迴響

熱門新聞

2女拒檢遭警連開2槍　她中彈身亡

連千毅出手了！警告柔道教練：你會很困難

「工具人之亂」沉默6天　人妻網紅回應了

Ella道歉五月天　阿信回應了！

女中橫燒炭遺書留絕筆　同車2男是獨子

即／台中7歲柔道童狀況好轉！

3年輕男女中橫輕生！1男是北市交通大隊分隊長

法國媒體讚爆台灣　她來台傻眼：差那麼多

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

柔道館「80人群組邪教式對話」曝光！家長冷血回應

家長求「CP值最高的才藝」！過來人激推1項

雨天巧遇「傘柴童子」等紅燈萌翻

曾是《超偶》冠軍！警察臨檢問「你現在怎麼這樣」

內鍋洗米被男友罵　她PO文引論戰

驚悚撞擊畫面曝　騎士噴進車底亡

更多

最夯影音

更多
周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！

周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！
小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面