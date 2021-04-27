遼寧號最新定位曝！　美軍驅逐艦「插隊混入」航艦群緊跟在後

▲編號1為遼寧號航母，編號6為美軍伯克級驅逐艦。（圖／翻攝自推特「@OSINT_1」）

記者張靖榕／綜合報導

美軍驅逐艦「馬斯廷號」（USS Mustin）艦長月初翹腳近距離監看解放軍遼寧號的畫面仍新鮮，26日又傳出美軍伯克級驅逐艦再次長驅直入遼寧號航母戰鬥群中，「亂入」並一路尾隨。追蹤公開船艦動態的推特帳號公布最新衛星照，吸引台灣粉專及各國網友分享、留言。

「OSINT-1」26日發布衛星即時照，已完成艦艇身分辨識，遼寧號在26日晚間位於台灣東部外海接近宮古水道，其附近是遼寧號航母戰鬥群的護航船隻，包括052D型飛彈驅逐艦、054A型飛彈護衛艦、055型飛彈驅逐艦以及「呼倫湖號」901型綜合補給艦。

▲遼寧號航艦群位於台灣東部外海，接近宮古水道。（圖／翻攝自推特「@OSINT_1」）

圖中可以看見解放軍船艦包括遼寧號航空母艦共5艘，第6艘便是25日就已「亂入」其中的美軍伯克級驅逐艦。伯克級驅逐艦混入艦群中，從25日的左側位置切換至遼寧號正後方的位置緊緊尾隨，後方被「插隊」的則是解放軍901型綜合補給艦。

台灣軍事粉專在臉書上分享該則貼文及照片，表示「『呼倫湖號』補給艦一樣快要跟不上隊伍，美軍真的要一路跟到上海或是青島。」網友紛紛留言，「伯克真的壞壞」、「水面下說不定也有美核潛艦在跟」、「為什麼可以插在人家隊伍中間啦哈哈」。