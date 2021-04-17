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殲-15海上平穩降落遼寧號「全都錄」　環時：美海軍士兵驚嘆

記者魏有德／綜合報導

陸官媒《環球時報》今（17）日在微博釋出一段由美海軍第七艦隊在海上拍攝的影片。影片中，一架解放軍殲-15戰機在海上執行降落遼寧號航母的訓練，戰機降落後，美海軍還傳出一陣驚嘆。此外，影片還拍下遼寧號周邊的052D型成都號驅逐艦和055型南昌號驅逐艦，一前一後地執行護航任務。

▲美海軍拍下殲15海上降落遼寧號訓練畫面。（圖／翻攝環球時報）

▲美海軍拍下殲15海上降落遼寧號訓練畫面。（圖／翻攝環球時報）

《環球時報》報導，據瞭解，這段視頻是由美國海軍第七艦隊一名士兵發佈，根據這名士兵在個人社交媒體帳號上介紹，其為華裔，這些天一直在中國南海「跟蹤」中國航母編隊，他還在社交媒體上表示，真心希望中國海軍不會對台灣採取「突然行動」。

▲052D型成都號驅逐艦和055型南昌號驅逐艦在遼寧號前後護航。（圖／翻攝環球時報）

▲052D型成都號驅逐艦和055型南昌號驅逐艦在遼寧號前後護航。（圖／翻攝環球時報）

美海軍第七艦隊的「馬斯廷」號導彈驅逐艦曾於4日在菲律賓海與遼寧艦「並排航行」，當時，馬斯廷號艦長在船上翹腳近距離觀看遼寧號航母的照片公布後，一度引起外界熱議。

解放軍海軍新聞發言人高秀成5日隨即表示，中國海軍日前組織遼寧艦航母編隊在台灣周邊海域進行訓練，旨在檢驗部隊訓練成效，有利於提高維護國家主權、安全、發展利益的能力。

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