美撤離阿富汗2500駐軍　出動航母多架轟炸機！警告塔利班別動手

▲B-52戰略轟炸機。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國準備在今年9月之前全數撤離2500名駐阿富汗美軍部隊士兵，五角大廈發言人柯比（John Kirby）表示，2架B-52遠程轟炸機已於23日抵達該國周邊地區，同時延長艾森豪號航空母艦現階段在中東的任務航程，藉此加強安全，因為軍方預計激進組織「塔利班」（Taliban，又譯「神學士」）可能趁機發動襲擊。

綜合彭博、法新社、華爾街日報報導，美軍現正採取行動試圖阻止塔利班可能的襲擊計畫，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）批准部署6架B-52遠程轟炸機至該地，其中2架已抵達目的地，而艾森豪號航空母艦（USS Eisenhower）在中東的任務航程也會延長。

此外，柯比也透露，駐阿富汗地面部隊人數將持續增加，從旁協助並保護即將撤離的美國駐軍及北約部隊。

五角大廈目前仍在評估總統拜登下令撤軍的相關成本，柯比表示，軍事裝備將被運回美國或重新部署在該地區，部分可能移交給阿富汗政府或摧毀。隨著駐軍撤離，數千名美國等海外承包商也將會離開阿富汗。

▼柯比23日在五角大廈向記者們報告駐阿富汗美軍撤離進度。（圖／達志影像／美聯社）

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