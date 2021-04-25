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中美爭奪新戰場　美軍：中國有意在非洲增建軍事基地

▲▼ 解放軍狙擊手。（圖／翻攝 中國軍網）

▲ 美軍稱解放軍正在非洲建立軍隊基地。（圖／翻攝 中國軍網）

記者任以芳／綜合報導

綜合美媒報導指出，美國非洲司令部司令、陸軍上將湯森（Stephen Townsen）表示，美駐非洲軍隊正在警惕觀察中國，擔心中國正在非洲各地建立一個陸軍和海軍基地網路。 外界認為，拜登政府對非洲十分重視，甚至有野心。「非洲將是中美爭奪的新戰場。」

據了解，中國2017年在非洲東海岸吉布地的多拉勒（Doraleh）建立第一個軍事基地，引起了美國軍事官員的關注。 雖然美國在非洲的軍事基地數量是中國的好幾倍，但中國的基地就建在離美國軍營不遠的地方，這讓美方如鯁在喉。最近，美國又發現中國想在非洲建其他軍事基地，一下子擴大了警惕。

美方近日表示，隨著中國把軍事基地建在美國在吉布地的萊蒙尼爾軍營（Camp Lemonnier）不遠之外，此後又開始在吉布地擴充其立足點，並把目光投向更多的地點，包括坦尚尼亞。 美方認為，這是「這是最重大的威脅。」

▲以愛國之名。極端組織試圖從美軍部隊中招募成員，已經對國家構成嚴重威脅。(示意圖／達志影像／美聯社）

美國在非洲有34個軍事基地。(示意圖／達志影像／美聯社）

另一方面，美國國防部在非洲有4處軍事基地，據《環球時報》報導，深入挖掘大量非機密的軍事文件，美國在非洲應該有34個軍事基地。 但哪怕是34比1，美國絲毫不敢放鬆警惕，外界認為，拜登政府對非洲十分重視，甚至有野心。 非洲將是中美爭奪的新戰場。

該報導稱，「我們知道中國方面希望在全球各地建立一個基地網络」，美國非洲司令部司令、陸軍上將湯森（Stephen Townsend）4月22日對國會議員說，「我最關注的非洲的大西洋沿岸地區。 」

報導進一步表示，美國官員說，北京過去十年來一直加緊對非洲的投資，承諾提供600億美元的基礎設施和發展資金，同時把駐非洲大陸的使館增加到52個，比美國多三個。

▲中美關係。（圖／CFP）

▲非洲將成為中美佈局新戰線？（圖／CFP）

未來，非洲是否成為中美新戰線？根據公開茲了顯示，中國在吉布地的基地於2017年8月1日建成，中方當時表示，成立基地是要好好地實踐中國的國際責任和義務，以及保護國家受法律保障的利益，並不是尋求軍事擴張。 除中國外，美國、法國及日本在吉布堤都有軍事基地，不過早前有報導指，中國有一萬駐兵在吉布堤，是美軍人數的兩倍。

據《環球時報》報導，深入挖掘大量非機密的軍事檔可以看到，美國在非洲的34個軍事基地。 例如，在非洲中西部的尼日爾共和國，美國就有一個相當秘密的無人機基地。

該報導指出，中美在非洲軍事基地的數量是1比34，美國依然十分警惕，擔心中國的挑戰，在過去4年川普政府於非洲產生不少負面效應之後，拜登開始加強對非洲的重視。

《環球時報》報導認為，從這次美國對中國建設軍事基地的指責可以看出，非洲已經在某種程度上成為中美新冷戰的新戰場——或者說一條新戰線。

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