表現出色！　全國技能競賽分區賽雲嘉南分署全國第一

▲全國技能競賽分區賽，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署一舉奪得39金，勇奪全國第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

第51屆全國技能競賽北、中、南區分區賽，上周末成績揭曉，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署派出的選手，一舉奪得39金好成績，不僅是全國第一，也突破分署往年奪牌數紀錄。

其中家具木工金牌男選手洪昆宏，曾因比賽失利放棄當選手，最後因「好想做家具」再回鍋備戰，而外觀模型創作職類唯一女選手李梅香則說「目標進軍全國賽」，最後果然如願擊敗一票男生，雙雙挺進9月的全國賽。

勞動力發展署署長施貞仰於競賽期間也特地南下為選手加油，她表示行行出狀元，只要有興趣、肯學習，職業不分性別，無論男女生都能有專業出色的表現，且高強度的競賽可讓選手們互相切磋比拚、測試自己的技能，近年企業也逐漸重視技術人才，學一技之長成為年輕人的熱門選擇，更有助於其職涯發展，本屆全國技能競賽分區賽從4月22日至24日，在北、中、南3區同步進行分區初賽，期待選手們9月全國賽再現佳績！

本次獲得家具木工金牌、20歲的洪昆宏說：「當選手是一條很辛苦的路！」，2年前洪昆宏因挑戰全國賽失利，打擊太大，放棄當選手回歸校園，但禁不住腦海裡一直冒出「好想做家具」的念頭，1年後抱著更成熟的心態與目標，決定回鍋再戰，每週在學校、分署間往返訓練，備戰半年，終於一舉奪金，他特別要感謝分署職訓師林彥甫老師，因為「沒有他，就沒有這塊金牌」，沒有太多時間高興，他堅信在哪裡跌倒就從哪裡爬起來，準備再次迎接強度更大的全國賽挑戰！

而外觀模型創作職類唯一「嬌點」李梅香，第2度參賽就打敗其他6位男選手奪下金牌，18歲的李梅香說，當年抱著學技術的心態到雲嘉南分署培訓，因為練習很孤單，曾數次想放棄，是分署的林彥甫老師及新營高工高賦沅及朱佑霆老師一直不斷鼓勵及用心指導，陪她跨過了很多訓練的瓶頸，後來她發現女生其實很適合練習這個職類，因為使用的機具比較輕巧，在作品的處理細節上也會更細心，為了備戰，她白天上課，下課後就到分署夜訓，每天練4-5小時，週六也練一整天，榜單揭曉後開心不已，打算放自己兩天假，再繼續為全國賽奪牌努力！

雲嘉南分署長劉邦棟也表示，南區共有50職類948名選手參加，參賽者須在22歲以下，第1、2、3名可分別獲1萬2千、6千及4千元獎金，前5名優勝選手還可參加9月的全國賽，前3名憑成績還能保送國立科大，已成為技職生另類的熱門升學管道！這次該分署成績是歷屆表現最佳，一共獲得39金34銀28銅98優勝，奪金職類包括建築舖面、鑄造、CNC車床、汽車噴漆、造園景觀、冷凍空調、家具木工、外觀模型創作、汽車板金等36個職類。

一機多功，果汁、粥品都能做