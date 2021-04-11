雲嘉南3縣市奔波查緝　白河警緝捕「老木鼓身」竊嫌送辦

▲白河所陳永旺所長，幫寺廟潘住持緝獲竊嫌余姓男子，起獲失竊老鼓身等贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市白河區1間寺廟潘姓住持，於今年初發現其倉庫內之牛樟、緬甸柚木及、臺灣櫸木等鼓身10個遭竊，因寺務繁忙未報案，近期其台中從事製鼓的朋友發現有人前來兜售2顆鼓身，且有被害人書寫的編號，經被害人向台南市白河分局報案，警方追查緝獲竊嫌46歲余姓男子，依竊盜罪嫌送辦。

警方說，潘姓住持年初發現鼓身遭竊時，一則廟務繁忙，一則認為老木鼓身不易尋回，乃未向警方報案。直至3月初其友人告知有人前往兜售鼓身，為友人認出有潘姓主持書寫之編號特徵，但當時僅有前來兜售之人之影像，被害人也急忙至白河分局白河派出所報案。經所長陳永旺率員抽絲剝繭追緝，率著所內員警逐一清查比對，並2次聲請搜索票，分別赴雲林縣斗南鎮及嘉義市等地，逐一查獲不知情之收受贓物鼓身之張姓、洪姓犯嫌，再續依其等述稱，進而掌握1名使用臉書之余姓網友涉有重嫌。

所長陳永旺，經以大數據分析及反覆過濾出其真實身分為籍設台南市歸仁區的46歲余姓男子（有毒品、竊盜、詐欺紀錄）後，於4月初再聲請搜索票前往歸仁區查緝，余嫌見警上門驚訝萬分，並在警方提示各項具體證據下，交出其行竊還未及賣出八角鼓架1組。

查方查出老木鼓身價值約1至5萬不等（視木材及大小不同而定），余嫌10顆以2萬售出，全案偵訊後依竊盜罪嫌移送台南地方檢查署偵辦。

白河警分局長陳明宏，對白河派出所等偵辦人員，能積極受處理竊案，並對被害人都認為難以找回之老木鼓身，僅憑一個身形影像，逐一向上溯源追緝，並來回奔波雲嘉南3縣市，終於將竊嫌緝捕歸案送辦，展現台南市警察高科技辦案技巧及鍥而不捨精神，立即親至派出所頒贈「茶案高手」及獎勵金慰勉及激勵員警士氣。

白河警分局長陳明宏同時也呼籲民眾，相關貴重物品應妥適存放，並可加裝監視器、警鈴及燈光來強化防衛能力，同時如有發生任何案件應即向警方報案，以免貽誤查緝先機，周遭若有發現可疑人、車也請多加留意，並可撥打110報案專線請警方到場處理。

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