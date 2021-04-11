　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

雲嘉南3縣市奔波查緝　白河警緝捕「老木鼓身」竊嫌送辦

▲白河所陳永旺所長幫寺廟潘住持緝獲竊嫌余姓男子，起獲失竊老鼓身等贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲白河所陳永旺所長，幫寺廟潘住持緝獲竊嫌余姓男子，起獲失竊老鼓身等贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市白河區1間寺廟潘姓住持，於今年初發現其倉庫內之牛樟、緬甸柚木及、臺灣櫸木等鼓身10個遭竊，因寺務繁忙未報案，近期其台中從事製鼓的朋友發現有人前來兜售2顆鼓身，且有被害人書寫的編號，經被害人向台南市白河分局報案，警方追查緝獲竊嫌46歲余姓男子，依竊盜罪嫌送辦。　

▲白河所陳永旺所長幫寺廟潘住持緝獲竊嫌余姓男子，起獲失竊老鼓身等贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，潘姓住持年初發現鼓身遭竊時，一則廟務繁忙，一則認為老木鼓身不易尋回，乃未向警方報案。直至3月初其友人告知有人前往兜售鼓身，為友人認出有潘姓主持書寫之編號特徵，但當時僅有前來兜售之人之影像，被害人也急忙至白河分局白河派出所報案。經所長陳永旺率員抽絲剝繭追緝，率著所內員警逐一清查比對，並2次聲請搜索票，分別赴雲林縣斗南鎮及嘉義市等地，逐一查獲不知情之收受贓物鼓身之張姓、洪姓犯嫌，再續依其等述稱，進而掌握1名使用臉書之余姓網友涉有重嫌。

所長陳永旺，經以大數據分析及反覆過濾出其真實身分為籍設台南市歸仁區的46歲余姓男子（有毒品、竊盜、詐欺紀錄）後，於4月初再聲請搜索票前往歸仁區查緝，余嫌見警上門驚訝萬分，並在警方提示各項具體證據下，交出其行竊還未及賣出八角鼓架1組。

▲白河所陳永旺所長幫寺廟潘住持緝獲竊嫌余姓男子，起獲失竊老鼓身等贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

查方查出老木鼓身價值約1至5萬不等（視木材及大小不同而定），余嫌10顆以2萬售出，全案偵訊後依竊盜罪嫌移送台南地方檢查署偵辦。

▲白河所陳永旺所長幫寺廟潘住持緝獲竊嫌余姓男子，起獲失竊老鼓身等贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河警分局長陳明宏，對白河派出所等偵辦人員，能積極受處理竊案，並對被害人都認為難以找回之老木鼓身，僅憑一個身形影像，逐一向上溯源追緝，並來回奔波雲嘉南3縣市，終於將竊嫌緝捕歸案送辦，展現台南市警察高科技辦案技巧及鍥而不捨精神，立即親至派出所頒贈「茶案高手」及獎勵金慰勉及激勵員警士氣。

白河警分局長陳明宏同時也呼籲民眾，相關貴重物品應妥適存放，並可加裝監視器、警鈴及燈光來強化防衛能力，同時如有發生任何案件應即向警方報案，以免貽誤查緝先機，周遭若有發現可疑人、車也請多加留意，並可撥打110報案專線請警方到場處理。

保養直達肌底重現澎潤緊緻

ET快訊
最大尺度！台灣爆乳鋼琴YouTuber「傳新片」　網嚇壞：根
逃死爛招頻出！變態男擄殺甜姐兒　鄰居阿婆一句話打臉
床上恩愛一半「有人拉腳」！男友認前女友被車撞死　現任慘輕生
買鹹酥雞驚見巨大蝸牛！ 她反映被問「妳媽短髮？」店家道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

大甲媽遶境隊伍旁恐怖追撞！黑車噴卡安全島　信眾驚呼：有保庇　

問東答西「逃死爛招」頻出！變態男擄殺甜姐兒　鄰居阿婆一句話打臉

帶小孩出遊…撞見妻與他甜蜜約會！人夫崩潰聯合正宮揭開超綠真相

妹開80萬本票要求搬家！姊拒搬反控：她搶我男人　1證據秒打臉

山神眷顧嘉義隙頂象山惡火！狂燒12小時自行熄滅　空拍慘況曝

一家4口返家遇死神！夫台86線自撞　副駕妻重傷搶救7小時亡

斷根男現況曝！暗夜咔擦只因一張神秘照　慘剩1.5cm...醫師說話了　

高雄男掛臨時牌「酒後逞能」載3妹夜店返家　自撞工地下場慘曝

基隆BMW逆向撞機車！等紅燈騎士噴飛車頂…肩膀骨折狂哀號

雲嘉南3縣市奔波查緝　白河警緝捕「老木鼓身」竊嫌送辦

邱澤也講冷笑話！鍾欣凌求救：可以抱緊我嗎？　 導演用「平凡」形容Lulu..她傻眼大露背XD

惡整！和朋友聯手在媽面前交易　她飆淚怒吼「斷絕母子關係」

梁文音離婚後首過生日　直播唱一半「哭到狂流淚」：傷都會好的　

王家梁撞到洗菜斷韌帶被罵翻！親上火線：很多畫面被剪了…隊長出聲力挺

陳零九.呼呼首度合體受訪..羞曝「隨時可婚」　一起賣飲料「點名婁峻碩」求真實意見XD

「7個唐寶寶」當花童送上婚戒　新娘轉頭見驚喜秒感動擁抱！

工程車落軌！李義祥「不敢通報」 第一時間竟叫阿好：肉身擋火車

小杰《全明星》安慰抱女隊友...遭酸吃豆腐　 曹佑寧長文力挺、當事人也發聲了！

小橘貓害怕停路中「喵一聲遭逮」　員警輕捧安撫...成功幫找新家❤

修杰楷聽鄭元暢「告白賈靜雯」默默皺眉　小綜邀咘咘.波妞上節目..他勸退：你會崩潰

大甲媽遶境隊伍旁恐怖追撞！黑車噴卡安全島　信眾驚呼：有保庇　

問東答西「逃死爛招」頻出！變態男擄殺甜姐兒　鄰居阿婆一句話打臉

帶小孩出遊…撞見妻與他甜蜜約會！人夫崩潰聯合正宮揭開超綠真相

妹開80萬本票要求搬家！姊拒搬反控：她搶我男人　1證據秒打臉

山神眷顧嘉義隙頂象山惡火！狂燒12小時自行熄滅　空拍慘況曝

一家4口返家遇死神！夫台86線自撞　副駕妻重傷搶救7小時亡

斷根男現況曝！暗夜咔擦只因一張神秘照　慘剩1.5cm...醫師說話了　

高雄男掛臨時牌「酒後逞能」載3妹夜店返家　自撞工地下場慘曝

基隆BMW逆向撞機車！等紅燈騎士噴飛車頂…肩膀骨折狂哀號

雲嘉南3縣市奔波查緝　白河警緝捕「老木鼓身」竊嫌送辦

牽絲披薩超罪惡！台中平價義式料理　炙燒中卷＋墨魚燉飯海味十足

4招選購抱枕樣式　1秒提升家中質感　

火山灰雨狂襲「呼吸困難」！友邦聖文森火山爆發　震撼畫面曝光

孫楊尿是紫色的還要拼上訴　死對頭霍頓表達會繼續抗議

攻城獅「感謝祭」破800球迷狂歡　沒比賽商品也能狂賣60萬

抓包毛孩亂咬東西！　牠被罵抬頭「人中帶便當」媽怒氣全消笑噴

江辰晏先發對戰鄭凱文　運彩看好統一獅止敗

北韓3千噸級潛艦完工！只剩「試射導彈」...拜登4年恐難安穩睡

富邦勇士2000盒精裝球員卡掃空　最貴林志傑Patch簽名卡還沒開出

武漢台胞快閃紀念解封一週年　邀請外界感受重振生機

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

社會熱門新聞

打開屍袋驚見「妹妹」！禮儀師哭：她好像在告訴我

6年2店員遇害！　屏東通訊行暫停營業

甜姐兒「死不瞑目」！變態男竟辯：抱她上車急救

修手機驚見女友下海　上流限定賣淫集團全破獲

新婚甜姐兒慘遭擄殺今解剖　夫悲慟現身

日籍台大生「北宜撞重機」搏死神45天亡！母緊抱愛兒淚崩

保全巡工地失蹤　驚見「右眼插鋼筋」慘死

斷根男現況曝！暗夜咔擦只因一張神秘照

高雄男爽中1億　老婆不信：快睡，別做夢了

工程車落軌！李義祥竟叫阿好「肉身擋火車」

比基尼辣妹「視訊網愛」　他脫光陪玩慘了

台中少女裸躺望高寮　遭6人輪流灌醉扒光

陣頭男闖鞭炮陣　全身25％3度灼傷有生命危險

苗栗貨車自撞分隔島　爛醉駕駛慘死

更多熱門

相關新聞

高中生自行車被偷　Google街景助攻揪出金髮男

高中生自行車被偷　Google街景助攻揪出金髮男

1名王姓學生上學代步自行車被竊，台南市警三分局安順所員警調閱監視器查出23歲彭姓男子涉有重嫌，但因被害人沒有他所有之自行車照片可佐證「贓車」，警方利用GOOGLE地圖之街景功能，取得王生騎自行車上學的照片，讓彭嫌對其犯行百口莫辯，全案依竊盜罪嫌送辦。

暗夜竊盜農用抽水馬達白河警追緝竊嫌

暗夜竊盜農用抽水馬達白河警追緝竊嫌

勞動部推產業新尖兵計畫招生中

勞動部推產業新尖兵計畫招生中

新營警90分鐘逮竊嫌尋回2台失竊機車

新營警90分鐘逮竊嫌尋回2台失竊機車

雲嘉南分署3月連辦57場徵才活動

雲嘉南分署3月連辦57場徵才活動

關鍵字：

雲嘉南白河警木鼓竊嫌

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨：太魯閣不要再捐款給76行者

元老級手搖飲消失街頭　7年級爆共鳴：經典

愛犬託夢頭圓符號！媽誕男嬰淚崩

FB 5億個資外洩！「1秒查」你是否也遭殃

「大型颱風」最快生成時間曝！　下波變天狂降10度轉雨

周華健唱一半「超大咖歌后突衝上台」　睽違16年世紀合體

男偶像遭控私生活混亂+染性病

直擊周杰倫、昆凌陪6歲小周周路跑

停車等女友！大眼妹裸身趴窗誘惑

賣掉5張台積電！305萬「All in力積電」網一面倒支持

網看《戲說台灣》發現「超兇正妹」！

《全明星2》采子踩線小春1要求！

打開屍袋驚見「妹妹」！禮儀師哭：她好像在告訴我

王家梁回應撞到洗菜斷韌帶被罵翻

6年2店員遇害！　屏東通訊行暫停營業

更多

最夯影音

更多
邱澤也講冷笑話！鍾欣凌求救：可以抱緊我嗎？　 導演用「平凡」形容Lulu..她傻眼大露背XD

邱澤也講冷笑話！鍾欣凌求救：可以抱緊我嗎？　 導演用「平凡」形容Lulu..她傻眼大露背XD
惡整！和朋友聯手在媽面前交易　她飆淚怒吼「斷絕母子關係」

惡整！和朋友聯手在媽面前交易　她飆淚怒吼「斷絕母子關係」

梁文音離婚後首過生日　直播唱一半「哭到狂流淚」：傷都會好的　

梁文音離婚後首過生日　直播唱一半「哭到狂流淚」：傷都會好的　

王家梁撞到洗菜斷韌帶被罵翻！親上火線：很多畫面被剪了…隊長出聲力挺

王家梁撞到洗菜斷韌帶被罵翻！親上火線：很多畫面被剪了…隊長出聲力挺

陳零九.呼呼首度合體受訪..羞曝「隨時可婚」　一起賣飲料「點名婁峻碩」求真實意見XD

陳零九.呼呼首度合體受訪..羞曝「隨時可婚」　一起賣飲料「點名婁峻碩」求真實意見XD

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面