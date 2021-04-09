台東縣國民中學技藝教育競賽　184學生展現學習成果

▲台東縣國民中學技藝教育競賽，184名學生展現學習成果。（圖／記者楊漢聲翻攝；下同）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣「109學度國民中學技藝教育競賽」於9日在台東專校及縣內各高職6校分組(職群)同步辦理，這次競賽職群與參賽人數計12組184人。縣府教育處表示，國三學生經過一個學期技藝教育課程的學習與努力後，透過12個職群的公平、公開的技藝 競賽，展現他們的學習成果。

教育處表示，縣長饒慶鈴的施政理念之一就是持續推動國中技藝教育，落實教育部技術及職業教育的推動，並透過辦理國中學生技藝競賽，提供學生展現的舞台及互相觀摩切磋的機會，鼓勵年輕學子在校學習各項技藝課程，朝多元技藝學習及適合自己的興趣來發展。109學年度第1學期國三學生參加技藝教育課程成績合格者，經過初試後可以獲得推薦報名參加，預計每組錄取1至6名及若干佳作的學生核予獎勵。

教育處長林政宏說，為落實學生因材施教、適性發展之目標，台東縣辦理國中學生多元的職業試探課程，109學年度與國立台東專科學校等各職校開辦技藝教育合作班計13班11個職群，並鼓勵新生國中等9校開辦技藝教育自辦班13班；卑南國中及新港國中設置區域職業試探與體驗示範中心，提供國小五、六年級學生認識及體驗，讓技藝教育向下扎根；另外，豐田及賓茂國中申辦教育部技藝教育專案編班計畫核定2班。

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